Aunque ya llevamos años hablando de la nave espacial New Shepard, hasta ahora no sabíamos cuándo sería posible disfrutar, finalmente, de sus servicios. Y aunque, en realidad, todavía seguimos a la espera de datos concretos, parece que finalmente Blue Origin, la startup espacial fundada por Jeff Bezos, ha pisado el acelerador y está realmente cerca de hacer realidad el sueño de unos pocos, de poder abandonar la seguridad de la superficie de la Tierra para explorar el espacio durante unos minutos.

Digo que parece que finalmente algo se mueve en Blue Origin porque, por sorpresa, la compañía ha publicado un tweet en el que invita a todas las personas interesadas en su propuesta de turismo espacial a inscribirse en la lista de espera, un elemento que ha habilitado en la home de la página web de la compañía. Una experiencia a bordo de la New Shepard que, como ya te contamos en su momento, completó exitosamente su primer vuelo de prueba en 2018, justo hoy hace tres años.

«It’s time. You can buy the very first seat on #NewShepard. Sign up to learn how at http://blueorigin.com. Details coming May 5th. #GradatimFerociter«, podemos leer en el mensaje, en el que se indica que ya es posible comprar los primeros billetes para volar en el New Shepard (aunque en realidad, a día de hoy, todavía no es posible), que tendremos nuevas noticias al respecto el próximo cinco de abril (la web muestra una cuenta atrás) y confirma lo que ya esperábamos, que el vuelo se realizará en el New Shepard, una nave en la que se han cuidado especialmente los aspectos relacionados con la comodidad.

It’s time. You can buy the very first seat on #NewShepard. Sign up to learn how at https://t.co/XNq9WALA7u. Details coming May 5th. #GradatimFerociter pic.twitter.com/K9jugCs9yz — Blue Origin (@blueorigin) April 29, 2021

Termina el tweet con el motto de Blue Origin, Gradatim Ferociter, que podemos traducir como Paso a paso, ferozmente. Un paso a paso que por algunos es interpretado como sinónimo de una cierta lentitud, algo que Elon Musk ha aprovechado en alguna ocasión para criticar a la compañía de Bezos, con la que rivaliza por obtener contratos para proyectos de exploración espacial. En este sentido, de momento SpaceX con sus Crew Dragon y Starship va por delante de Blue Origin con la New Shepard, pero el turismo espacial parece una buena opción para que la compañía del fundador de Amazon pueda empezar a recuperar parte de su inversión.

Aunque todavía quedan muchos detalles pendientes de hacerse públicos, informaciones anteriores apuntan a que el precio del paseo espacial en la New Shepard, que tendrá una duración aproximada de 11 minutos, será de 300.000 dólares, y que solo seis de las personas que se inscriban en la lista de espera podrán disfrutar del primer vuelo comercial de la nave de Blue Origin. 27.272 dólares por minutos, que para algunos supondrán un absoluto disparate, pero que otros pagarán gustosos por vivir una experiencia tan única e irrepetible.