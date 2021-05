GeForce NOW suma 61 nuevos juegos en mayo

Este mayo va a ser, sin duda, un mes muy importante para GeForce NOW, el servicio de juegos en streaming de NVIDIA, que por una módica cuota mensual permite disfrutar de una amplia selección de juegos con la máxima calidad gráfica sin necesidad de contar con un PC de última generación. Un servicio que, además, se diferencia de otras plataformas de este tipo, puesto que lo que te ofrece es jugar a tus propios juegos.

Para tal fin, puedes conectar tus cuentas de las principales tiendas de juegos con GeForce NOW y, a partir de momento, el servicio te mostrará cuantos de tus juegos, los que has comprado en dichos servicios, son compatibles con el servicio. Desde su lanzamiento en fase beta, y sobre todo cuando las pruebas concluyeron, NVIDIA no ha parado de sumar nuevos títulos compatibles al servicio, si bien nunca habíamos visto una actualización tan grande como la que nos ofrecerá este mes de mayo, y que demuestra que la compañía apuesta de manera muy decidida por el servicio.

En una primera tanda de incorporaciones, que tiene lugar hoy mismo, se suman a GeForce NOW los siguientes juegos:

Alan Wake (Steam)

Alan Wake’s American Nightmare (Steam)

Assetto Corsa (Steam)

Beat Cop (Steam)

Call of Juarez: Gunslinger (Steam)

Chronicon (Steam)

Death Rally (Steam)

Hitman 2: Silent Assassin (Steam)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Epic Games Store)

MotoGP21 (Steam)

Observer System Redux (Epic Games Store)

Pacify (Steam)

Pine (gratis en Epic Games Store hasta el 13 de mayo)

Project: Gorgon (Steam)

THE SHORE (Steam)

Steep (Steam)

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist (Steam)

17 títulos que se suman a los 27 que llegaron a GeForce NOW el mes pasado. Pero en realidad esto es solo el principio, puesto que a lo largo de las próximas semanas NVIDIA ha anunciado que otros muchos juegos ganarán compatibilidad con GeForce NOW, son los siguientes:

41 Hours (Steam)

Bad North (Steam, Epic Games Store)

Battlefleet Gothic: Armada (Steam)

Beyond Good & Evil (Steam)

Breathedge (Steam, Epic Games Store)

Bridge Constructor Portal (Steam)

Chess Ultra (Steam)

Child of Light (Ubisoft Connect)

Cyber Hook (Steam)

Deathsmiles (Steam)

Enlisted (Native Launcher)

Groove Coaster (Steam)

Hearts of Iron 2 Complete (Steam)

Hearts of Iron III (Steam)

Hood: Outlaws & Legends (Steam, Epic Games Store)

Hyperdrive Massacre (Steam)

Imagine Earth (Steam)

Just Die Already (Steam)

Kill It With Fire (Steam)

King’s Bounty: Dark Side (Steam)

Last Epoch (Steam)

Monopoly Plus (Ubisoft Connect)

Monster Prom (Steam)

Necromunda: Underhive Wars (Steam)

OneShot (Steam)

Ostriv (Steam)

Outland (Steam)

Outlast 2 (Steam)

Red Wings: Ace of the Skies (Steam)

Redout: Enhanced Edition (Steam)RIME (Steam)

Sabotaj (Steam, only available in Europe

Space Crew (Steam)

Space Invaders Extreme (Steam)

Super Mecha Champions (Steam)

Thea: The Awakening (Steam)

Three Kingdoms: The Last Warlord (Steam)

Tomb Raider Legend (Steam)

Trainz Railroad Simulator 2019 (Steam)

Valiant Hearts: The Great War (Ubisoft Connect)

Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy (Steam)

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground (Steam)

Warlock – Master of the Arcane (Steam)

When Ski Lifts Go Wrong (Steam)

Así, mayo se cerrará con 61 juegos más en GeForce NOW, algo que parece indicar que la compañía ha decidido pisar el acelerador, precisamente en uno de los aspectos clave para su crecimiento: el catálogo. Y es que, dado que GeForce NOW mantiene las cuentas gratuitas, con las que los usuarios pueden probar el servicio, a mayor lista de juegos, más posibilidades de que los potenciales usuarios se interesen en el servicio.

La apuesta de cada vez más empresas por los servicios de juego en streaming son una señal clara de que el futuro, para muchos jugadores, pasa por plataformas como GeForce NOW, que no obligan a disponer el hardware más actual para sacarle todo el partido a los juegos. A día de hoy, la principal limitación es el catálogo, que aún así ya es amplio. La perspectiva es muy prometedora.

Más información: NVIDIA