GeForce Now es un servicio de juego en la nube que ha puesto fin a uno de los problemas más importantes que tienen que asumir los jugadores de PC: cumplir con los requisitos mínimos que tiene cada juego en concreto, y de una manera bastante acertada, ya que ha acabado incluso con las complicaciones derivadas de la falta de espacio de almacenamiento, puesto que no tenemos, ni siquiera, que instalar los juegos completos en nuestro equipo para poder utilizarlos.

Con el paso del tiempo, la llegada de nuevas tecnologías y el aterrizaje de nuevas generaciones de consolas, cualquier PC se acaba quedando, tarde o temprano, «obsoleto». Puede que esa obsolescencia no nos impida jugar a juegos actuales al principio, pero ese momento acabará llegando tarde o temprano. Cuando ocurra, tendremos dos opciones, actualizar el PC, de forma total o parcial, o resignarnos a no poder jugar a los títulos de nueva hornada.

En mi época de estudiante me vi obligado, durante mucho tiempo, a aceptar esa segunda opción, ya que no podía permitirme actualizar el PC con cierta frecuencia, y tampoco existía un servicio como GeForce Now. Personalmente, soy de los que prefiere actualizar el PC y jugar en local, pero entiendo que el valor que ofrece este servicio puede ser muy interesante para aquellos que, por una razón u otra, no puedan cambiar el hardware de su PC. Obvia decir que, con la situación actual que vive el mercado de las tarjetas gráficas, renovar el PC se ha convertido en algo prácticamente imposible.

No cumplo los requisitos de mis juegos favoritos, ¿cómo puede ayudarme GeForce Now?

Es muy fácil de entender. Este servicio de juego en la nube pone a nuestra disposición el hardware necesario para mover dichos juegos. La carga de trabajo no se realiza en nuestro PC, sino en los servidores dedicados de NVIDIA. Nosotros solo tendremos que instalar la aplicación dedicada de GeForce Now, un software muy ligero que actúa como nexo de unión entre nuestro PC y dichos servidores.

Así, cuando ejecutamos un juego, este corre realmente sobre el hardware de dichos servidores, y lo recibimos vía streaming en nuestro PC vía Internet través de la aplicación dedicada que hemos instalado previamente. Esto quiere decir que:

No debemos preocuparnos de cumplir los requisitos de cada juego, solo de llegar al mínimo que necesita la aplicación dedicada de GeForce Now. También podemos utilizarlo a través del navegador.

de cada juego, solo de llegar al mínimo que necesita la aplicación dedicada de GeForce Now. También podemos utilizarlo a través del navegador. La conexión a Internet es muy importante , ya que esta es la que determinará la experiencia de juego que vamos a disfrutar, algo totalmente normal al tratarse de un servicio en streaming.

, ya que esta es la que determinará la experiencia de juego que vamos a disfrutar, algo totalmente normal al tratarse de un servicio en streaming. No necesitamos instalar los juegos en nuestro equipo, así que el espacio de almacenamiento no será un problema. Podrás jugar a lo que quieras, sin tener que preocuparte por agotar el espacio de tu unidad de almacenamiento.



¿Qué necesito para poder acceder a GeForce Now? ¿Puedo utilizarlo sin pagar dinero?

Para poder acceder a GeForce Now solo debemos contar con un dispositivo compatible (Mac, PC con Windows, NVIDIA Shield, dispositivo Android o iOS con Safari) y cumplir estos requisitos:

Windows 7 de 64 bits, macOS 10.10, Android 5.0 o iOS 14.2 o superior.

Conexión a Internet a 15 MB/s para jugar en 720p a 60 FPS, o de 25 MB/s para jugar en 1080p a 60 FPS, según la web oficial de NVIDIA.

Si jugamos de forma inalámbrica, deberemos utilizar el estándar Wi-Fi 5 (banda de 5 GHz).

En PC debemos cumplir, además, estos requisitos a nivel de hardware para poder ejecutar la aplicación dedicada de GeForce Now:

CPU de doble núcleo x86 con 2 GHz o más rápido.

4 GB de memoria RAM.

GPU compatible con DirectX 11.

NVIDIA GeForce serie 600 o posteriores.

AMD Radeon HD serie 3000 o posteriores.

Intel HD Graphics serie 2000 o posteriores.

Son muy modestos. Si tienes un portátil basado en Windows 10 con un procesador Intel Core i5 8250U, 8 GB de RAM y una GPU integrada Intel UHD 620 no podrás mover, de forma fluida, ningún juego triple A actual. Sin embargo, con GeForce Now podrás disfrutar sin problema de juegos tan exigentes como Cyberpunk 2077, y a títulos tan míticos como The Witcher III. Es la «magia» de la nube.

Con respecto al coste del servicio, sí, existe una modalidad gratuita que ofrece acceso estándar y sesiones de juego continuadas de una hora. Esto quiere decir que, para iniciar algunos juegos, puede que tengas que hacer cola, y que solo podrás jugar de forma continuada durante una hora. Cuando acabe el tiempo, tendrás que volver a iniciar una sesión (y quizá tengas que hacer un poco de cola otra vez). No está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que es un servicio gratuito, y el dinero que nos permite ahorrar en hardware.

En cuanto a los juegos, GeForce Now te permite utilizar la mayoría de los que se encuentran disponibles en las tiendas de distribución digital más populares del sector, incluyendo, como no, a Epic Games Store, Steam y Good Old Games. Podrás utilizar los juegos que ya tengas comprados, y también los que hayas conseguido de forma gratuita a través de las diferentes promociones mantiene la Epic Games Store.

Si te decides a dar el salto a la modalidad de pago en GeForce Now, disfrutarás de una serie de ventajas importantes, como la activación del trazado de rayos y DLSS 2.0 en juegos compatibles, prioridad en las colas y sesiones de juego de varias horas de duración.