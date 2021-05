Anunciado en octubre de 2019, Windows 10X, el recorrido hasta ahora de esta versión del sistema operativo de Windows no ha sido precisamente un camino de rosas. Desde lo que se planteó en aquel momento hasta el punto en el que nos encontramos ahora se ha producido retrasos, presiones por los fabricantes, cambios de prioridades… aún siendo una propuesta muy interesante, no cabe duda de que Windows 10X ha debido provocar múltiples dolores de cabeza en Redmond.

Lo último que supimos al respecto fue, hace cerca de dos meses, y no eran buenas noticias, puesto que hablaban de un nuevo retraso, ocasionado por problemas con las aplicaciones y la doble pantalla. Y ya llovía sobre mojado, pues recordemos que Windows 10X iba a venir de la mano del Surface Neo, que debía llegar el último trimestre de 2020. Terminó 2020, pero el Neo desapareció de la web de Microsoft y Windows 10X sigue en la lista de tareas pendientes.

Esto podría cambiar, pero no para bien, pues según podemos leer en Petri Microsoft estaría estudiando cancelar Windows 10X, o en su totalidad o al menos tal y como esperábamos que fuera. De momento, parece que Microsoft habría reasignado a parte del equipo que trabajaba en esta variante del sistema operativo al equipo de Windows 10, un movimiento que chocaría si las intenciones de los de Redmond fueran solucionar los problemas lo antes posible para evitar más retrasos.

En su lugar, y más con el traslado de los ingenieros, tiene sentido pensar que Microsoft haya cambiado de punto de vista, y ahora sus planes sean hacer que Windows 10 (o su futuro sucesor) sea más polivalente, y que por lo tanto se adapte bien a los dispositivos a los que, hasta ahora, estaba dirigido Windows 10X. Esto es pura especulación, claro, porque no hay ninguna comunicación oficial por parte de Microsoft, pero de confirmarse el traslado de los trabajadores de un equipo a otro, sería la interpretación más lógica.

Y es que, aunque Microsoft decida descartar Windows 10X, eso no significa en absoluto que renuncie llegar a los dispositivos para los que ha estado proyectando este sistema operativo. Seguramente la demanda por parte de los clientes no sea Windows 10X, sino que Windows 10 tenga las funciones específicas que iba a tener ese operativo, y me extrañaría que Microsoft no estuviera ya trabajando en ello. Todavía sin fecha, claro, y por supuesto sin anuncios oficiales de momento (seguramente no querrán pillarse los dedos), pero o mucho me equivoco, o ya están trabajando en ello.