¿Por qué no funciona Internet? Causas y soluciones

No funciona Internet, esta frase se ha convertido en una noticia terrible que nadie quiere escuchar. Es lógico, al fin y al cabo vivimos en un mundo conectado, y nos hemos acostumbrado a estar siempre «en línea».

En la mayoría de los casos, si no funciona Internet, el usuario experimentará un cierto malestar y puede que incluso algo de frustración y mal humor. En otros casos, más extremos, puede que este sienta un malestar mucho más profundo y que no pueda dejar de buscar formas de solucionar este problema.

La verdad es que es comprensible, aunque todo dependerá también de lo que estemos haciendo, y de la urgencia con la que necesitemos la conexión a Internet en cada momento. Por ejemplo, cuando trabajamos online, perder la conexión a Internet puede ser terrible, ya que nos hará perder el ritmo de trabajo, generará frustración y nos pondrá de mal humor, cosas que pueden acabar afectando a nuestra productividad.

Somos conscientes de lo importante que es esta cuestión, y por ello queremos compartir con vosotros cinco causas por las que no funciona Internet, y soluciones fáciles que, en la mayoría de los casos, resuelven este problema. Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios.

1.-¿Por qué no funciona Internet? Habla con el proveedor

Antes de empezar trastear, es mejor que te asegures de que el problema no viene de tu proveedor de conexión a Internet. En muchos casos, puede que la pérdida de la conexión se haya producido simplemente porque el servicio esté caído, y que sea tu proveedor el que haya sufrido algún problema en concreto.

Si esta es la razón por la que no funciona Internet, no podrás hacer nada más que armarte de paciencia y esperar a que el proveedor lo resuelva. En este caso, el único consejo que puedo daros, si necesitáis tener conexión urgentemente y no podéis esperar, es que conectéis el smartphone al PC y que compartáis la conexión de datos móviles. Me ha salvado en más de una ocasión.

2.-¿Por qué no funciona Internet? Revisa el cableado

Seguimos con los problemas más sencillos que, curiosamente, suelen ser también los más habituales. En caso de que hayas descartado que el problema pueda estar en tu proveedor, toca ponerse a «cacharrear». Lo primero que debemos hacer es comprobar si las conexiones cableadas están bien. Sé que puede parecer demasiado simple, pero me he encontrado con este problema en más de una ocasión.

También podemos aprovechar para echar un vistazo a los ajustes de la conexión Wi-Fi, en caso de que nos estemos intentando conectar de forma inalámbrica. En estos casos, comprobar que estamos utilizando el estándar correcto y que nos hemos intentado conectar a la red adecuada son pasos sencillos, pero importantes.

3.-¿Por qué no funciona Internet? Reinicia el router

Si nada de lo anterior ha funcionado, pasamos a tomar medidas un poco más serias, pero igualmente sencillas. Cuando el router lleva mucho tiempo trabajando de forma ininterrumpida, puede ir acumulando pequeños errores subyacentes que, en algún momento, podrían acabar «explotando» y producir un fallo de conexión.

Cuando esto ocurre, no funciona Internet, y de ninguna forma, es decir, ni por cable ni por Wi-Fi. La manera más sencilla de solucionar este problema es reiniciar el router. Para hacerlo, solo tenemos que Reiniciar el router, un proceso muy sencillo, ya que basta con desconectarlo de la red eléctrica durante un minuto.

Os recomiendo que, al mismo tiempo que reiniciáis el router, hagáis lo propio con el PC.

4.-¿Por qué no funciona Internet? Mira en tu PC

Si has llegado a este punto, el problema puede ser algo más complejo de lo que a todos nos gustaría. Es recomendable que lleves a cabo los siguientes pasos:

Haz un análisis de seguridad en busca de malware y otras amenazas de seguridad.

Si no has encontrado ninguna amenaza, y crees que todo está bien en ese sentido, busca actualizaciones de firmware para tu router.

En algunos casos, actualizar el sistema operativo puede resolver el problema, sobre todo cuando estamos utilizando versiones muy antiguas.

En caso de que nada funcione, prueba a resetear el rotuer a los ajustes de fábrica. La mayoría de los modelos cuentan con un botón dedicado a ello.

5.-¿Por qué no funciona Internet? Errores en Windows 10

En muchos casos, la pérdida de la conexión a Internet puede venir motivada por errores asociados a Windows 10. Esos errores pueden ser difíciles de identificar o de detectar, pero por suerte pueden solucionarse, en su mayoría, de forma sencilla y rápida recurriendo a la herramienta integrada del sistema operativo, es decir, al solucionador de problemas.

Para utilizarla, solo tenemos que irnos al icono del adaptador de red, presente en la bandeja del sistema (parte derecha de la barra de tareas), hacer clic derecho y seleccionar la opción «solucionar problemas». Dejamos que trabaje y listo. En mi caso, me ha funcionado en más de una ocasión.

