Tres problemas comunes con el Wi-Fi y cómo resolverlos

Las conexiones a Internet han mejorado mucho con el paso de los años, pero esto no ha acabado con una serie de problemas comunes con el Wi-Fi que, a día de hoy, siguen afectando a una gran cantidad de usuarios.

En general, podemos agrupar los problemas comunes con el Wi-Fi en tres grandes categorías o grupos: no tengo conexión Wi-Fi, mi conexión Wi-Fi no funciona bien en algunas zonas, o directamente no funciona en esas zonas, y mi conexión Wi-Fi va lenta.

Con este artículo, queremos ayudaros a entender por qué se producen esos problemas, y también queremos compartir con vosotros una serie de recomendaciones que os ayudarán a resolver esos problemas de una manera sencilla y directa. Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios.

1.-Problemas comunes con el Wi-Fi: No tengo conexión

Este problema es uno de los más comunes, y también es uno de los más graves, ya que nos impedirá conectaros a Internet con cualquier dispositivo vía Wi-Fi. Por suerte, no es difícil de identificar, y en la mayoría de los casos se puede resolver de una manera sencilla.

Lo primero que debes hacer es asegurarte de que este problema no se debe a tu IPS (proveedor de Internet), ya que en caso de que así sea no podrás hacer nada, será él quien tendrá que resolver el problema.

Cuando estés seguro de que el problema es tuyo, sigue estos pasos para intentar resolverlo:

Entra en la interfaz de tu router introduce http://192.168.0.1/ en el navegador) y comprueba la configuración de la conexión , revisa el nombre de red y la contraseña, y asegúrate de que estás introduciendo la información correcta al intentar conectarte.

, revisa el nombre de red y la contraseña, y asegúrate de que estás introduciendo la información correcta al intentar conectarte. Si puedes conectarte a tu red Wi-Fi, pero no tienes acceso a Internet, revisa bien la conexión física del router, y comprueba que el cableado esté bien. Prueba también utilizando un dispositivo conectado por cable para ver si tienes conexión. En caso de que no tengas conexión, prueba a reiniciar el router . Para ello, debes desconectarlo de la corriente durante 60 segundos.

del router, y comprueba que el cableado esté bien. Prueba también utilizando un dispositivo conectado por cable para ver si tienes conexión. En caso de que no tengas conexión, prueba a . Para ello, debes desconectarlo de la corriente durante 60 segundos. Si tienes conexión vía cable, pero no vía Wi-Fi, prueba a revisar la configuración de los dispositivos que intentas conectar de forma inalámbrica. También deberías realizar un análisis completo en busca de malware y utilizar, si es posible, herramientas de solución de problemas. Buscar actualizaciones de firmware también puede ayudarnos.

2.-Problemas comunes con el Wi-Fi: Mi conexión no funciona en algunas zonas

Normalmente se trata de un problema fácil de explicar, y de entender, ya que se suele producir de forma natural. Cualquier conexión Wi-Fi tiene un alcance limitado, y este se reduce por la distancia, por los obstáculos y por las interferencias.

Al establecer una conexión Wi-Fi se produce una comunicación bidireccional entre el router y los dispositivos conectados, que envían y reciben datos e información. Para que la conexión a Internet funcione, es necesario que ambos dispositivos puedan recibir datos e información de forma correcta.

Pues bien, si la distancia entre el router y los dispositivos conectados es demasiado grande, la señal no llegará a estos con la suficiente intensidad. Esto nos deja dos escenarios posibles que dan pie a problemas comunes con el Wi-Fi: puede que la conexión a Internet nos funcione muy mal, o puede que directamente no tengamos conexión. Para resolver este problema tenemos tres opciones:

Podemos cambiar el router de posición y acercarlo a las zonas más alejadas, pero con cuidado para no crear problemas con la conexión Wi-Fi en otros lugares. En caso de que no sepas dónde es mejor colocar el router, mira este artículo.

y acercarlo a las zonas más alejadas, pero con cuidado para no crear problemas con la conexión Wi-Fi en otros lugares. En caso de que no sepas dónde es mejor colocar el router, mira este artículo. Dejar las puertas abiertas y reducir los obstáculos que puede encontrar la señal Wi-Fi. Esto puede tener un impacto mayor de lo que parece.

que puede encontrar la señal Wi-Fi. Esto puede tener un impacto mayor de lo que parece. Ampliar el alcance de la señal utilizando repetidores Wi-Fi, o dispositivos PLC con repetición Wi-Fi. La última opción, ya que nos obliga a gastar dinero.

3.-Problemas comunes con el Wi-Fi Mi conexión Wi-Fi va lenta

Este es uno de los problemas comunes con el Wi-Fi que más molesta a los usuarios, y que ocurre con más frecuencia. Cuando se produce, debemos diferenciar si ocurre solo en ciertas zonas de nuestro hogar, o si por el contrario se limita a ciertos lugares.

En el primer caso, puede que el problema venga de nuestro ISP, así que primero debemos descartarlo (o confirmarlo) contactando directamente con él. Por contra, si nos encontramos en el segundo caso, es buena idea seguir las indicaciones que os dimos en el apartado número dos, ya que puede ser un tema de alcance.

A continuación os dejo una serie de recomendaciones para solucionar una conexión Wi-Fi lenta:

Entra en la interfaz de tu router y mira con cuidado la lista de dispositivos conectados para descartar intrusos, ya que estos pueden acabar consumiendo todo tu ancho de banda. Si confirmas que tienes intrusos, cambia la contraseña y listo, no podrán volver a conectarse si no conocen la nueva contraseña.

En caso de que no tengas intrusos, prueba a cambiarte a canales que estén menos saturados . Normalmente, los routers más actuales hacen este proceso de forma automática, así que tenlo en cuenta si tienes un router relativamente antiguo.

. Normalmente, los routers más actuales hacen este proceso de forma automática, así que tenlo en cuenta si tienes un router relativamente antiguo. Otra posible solución pasa por comprobar qué tipo de banda estás utilizando , y valorar las particularidades de tu casa. Lo ideal es utilizar la banda de 5 GHz y el estándar Wi-Fi 5. Si hay muchos obstáculos e interferencias cerca del router, esa podría ser la causa de tus problemas con la conexión Wi-Fi.

, y valorar las particularidades de tu casa. Lo ideal es utilizar la banda de 5 GHz y el estándar Wi-Fi 5. Si hay muchos obstáculos e interferencias cerca del router, esa podría ser la causa de tus problemas con la conexión Wi-Fi. También es importante comprobar que no tienes conectado ningún dispositivo basado en un estándar anterior a Wi-Fi 4 , ya que estos pueden dar problemas y ralentizar toda la red aunque no estén consumiendo mucho ancho de banda.

, ya que estos pueden dar problemas y ralentizar toda la red aunque no estén consumiendo mucho ancho de banda. En caso de que nada lo anterior te ayude, prueba a buscar actualizaciones de firmware para tu router, recurriendo siempre a la web oficial del fabricante. Si todo falla, puedes probar, como última opción, a restaurar el router a los ajustes de fábrica.

