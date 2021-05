‘The Lion’s Song’, nuevo juego gratis en Epic Games Store

Hay nuevo juego gratis en la Epic Games Store: The Lion’s Song, una interesante aventura gráfica indie con la que te querrás hacerte, si es que te gusta el género y aún no la habías jugado. Por eso te avisamos, porque si no, ¿cómo ibas a enterarte?

Y es que de acuerdo a las cifras que maneja la propia Epic Games Store, mientras que su base de usuarios no deja de crecer debido precisamente a su afán por regalar juegos de manera continuada, no es un estrategia que les esté produciendo beneficios significativos. Más bien, todo lo contrario. Por eso te contamos que puedes llevarte The Lion’s Song gratis: porque es lo único que te interesa de la Epic Games Store.

Ahora bien, las cosas como son: puede que la Epic Games Store esté dilapidando una fortuna para intentar hacerle mella a Steam, sin conseguirlo; puede también que si el plan les está fallando, sea porque falla todo lo demás, incluyendo una plataforma cuya experiencia está a años luz de Steam… Pero al César lo que es de César, y si hay algo que si que están haciendo bien, es seleccionar muy buenos juegos para regalar, como es el caso de The Lion’s Song.

The Lion’s Song es una aventura gráfico del tipo apuntar y clic que salió hace un lustro para PC (Linux, Mac, Windows) y más tarde llegó a consolas; un título de estilo retro cuya historia sigue «la vida de una joven compositora de gran talento que se prepara para su concierto revelación, un momento que definirá su carrera. En busca de inspiración, huye de la presión de la expectación a la soledad de los Alpes austríacos de principios del siglo XX».

La historia de The Lion’s Song se reparte en cuatro capítulos, de los cuales el primero es gratuito de normal, aunque como ya has leído, Epic Games Store te ofrece el paquete completo a coste cero, siempre que estés registrado en su servicio y que lo reclames antes del próximo 20 de mayo. Por supuesto, solo puedes optar a la versión para Windows, único sistema operativo soportado por la tienda. En este enlace lo tienes. Te dejamos con el tráiler oficial del juego.