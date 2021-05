Microsoft acaba de anunciar la nueva colaboración entre Xbox Game Studios y TiMi, la subsidiaria de Tencent que ostenta actualmente el título desarrolladora más grande del mundo, con una «asociación estratégica» que les permitirá crear nuevos juegos de manera conjunta. Por desgracia, la información compartida por ambas compañías apenas ahonda más allá del propio acuerdo, aunque no sería de extrañar que Microsoft esté buscando ampliar su ecosistema con una mayor presencia en el sector de móviles.

Y es que TiMi es altamente reconocida por su trabajo en el campo de los juegos para móviles, con grandes éxitos como Honor Of Kings, Arena Of Valor o Call of Duty: Mobile, así como futuros proyectos ya en marcha como el próximo Pokemon Unite (también esperado para Nintendo Switch) y un shooter triple A que utilizará Unreal Engine 5 en diferentes plataformas (sobre el que tampoco conocemos detalles).

Así pues, cuando nos paramos a pensar en la enorme cantidad de juegos y franquicias de Xbox Game Studios, además de su reciente adquisición de ZeniMax, con la «exclusividad parcial» de algunos de los títulos de Bethesda, no tardan en salir nombres como Halo, Minecraft, Fallout, Forza, ​​Wolfenstein o DOOM. Y es que sin duda cualquiera de estos títulos podría verse ampliamente beneficiado de una asociación y combinación de los métodos de desarrollo de oriente y occidente, planteado una perspectiva realmente interesante para los jugadores de todo el mundo.

Aunque parece más probable que esta asociación se centre en la entrada de Microsoft dentro del hermético mercado chino. Y es que Tencent ya se ha mostrado anteriormente abierto a actuar como intermediario para la entrada de otras empresas extranjeras, tal y como vimos con su versión personalizada de Steam o su acuerdo de distribuición de Nintendo Switch, vendiendo actualmente la consola portátil por encima de que la PS4 y la Xbox One. Un éxito que quizás Microsoft quiera ahora replicar con las Xbox Series X, sobre todo tras la reciente llegada de PS5 a este mercado.