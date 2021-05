Verificado de Twitter: por fin se aclara cómo obtenerlo

Hay pocas insignias más codiciadas que el verificado de Twitter, ese check blanco sobre fondo azul que se muestra a la derecha del nombre de los usuarios que lo han obtenido, y que prácticamente desde sus orígenes ha servido para establecer una división de facto entre los usuarios. Algo que probablemente se debe a que, en sus orígenes, solo se le concedía a personas y empresas con bastante prestigio y reconocimiento.

Con los años, sin embargo, empezamos a ver el verificado de Twitter en cuentas de personas más «normales» (entiéndase en qué términos connoto normal en esta frase). Hubo un tiempo, corto pero muy aprovechado por algunos, en el que Twitter relajó las normas para conceder el verificado hasta el punto de que prácticamente cualquier cuenta que cumpliera unas condiciones muy básicas podía obtenerlo. En ese momento el verificado de Twitter perdió credibilidad para bastantes usuarios.

La red social, consciente del problema, decidió hace alrededor de cuatro años pausar la posibilidad de solicitarlo. Es cierto que, en el tiempo que ha transcurrido desde entonces se han concedido algunos, pero no sabemos si ha sido exclusivamente por decisión de la red social, o si en algunos casos ha sido previa solicitud por parte de los interesados, por vías diferentes a la solicitud del verificado de Twitter, que está inactiva desde 2017. El último ejemplo de ello lo tuvimos el año pasado, cuando la red social decidió emplear el verificado para avalar cuentas fiables para informarse sobre el coronavirus.

Uno de los problemas del verificado de Twitter es que nunca estuvo del todo claro cuál era el criterio para concederlo: ¿seguidores?, ¿antigüedad?, ¿perfil público? Por momento casi daba la impresión de que el criterio era tan arbitrario como el estado de ánimo de la persona que tomaba las decisiones en cada momento. Hace unos meses supimos que eso iba a cambiar, que el verificado de Twitter finalmente tendría unas condiciones concretas, y después de varios meses por fin las conocemos.

Y es que, desde hoy mismo, ya es posible solicitar el verificado de Twitter, según podemos leer en el blog de la compañía, y para que no se repitan los errores del pasado, ahora la red social sí que define, de manera muy clara, las condiciones necesarias para solicitarlo. Esto es bueno tanto para quienes quieran pedirlo, pues ahora sabrán qué condiciones deben cumplir, como para el resto de usuarios, que tendrán más claro qué es lo que significa exactamente el verificado de Twitter.

Dear “can you verify me” ––

Save your Tweets and DMs, there’s a new official way to apply for a blue badge, rolling out over the next few weeks.

You can now submit an application to request verification in-app, right from your account settings!

-Your verified blue badge source pic.twitter.com/2d1alYZ02M

— Twitter Verified (@verified) May 20, 2021