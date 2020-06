Opera GX LVL 2: Modo oscuro, Discord, ahorro de memoria...

Sí hay un navegador que ha sabido interpretar todo lo que hay tras la comunidad gamer, sin duda ese es Opera GX. Ya te hablamos en su momento de esta variante «tuneada» de Opera especialmente dirigida a este perfil de usuarios, y que como cabía esperar tardó poco tiempo en alcanzar su primer millón de usuarios. Un número que, según sus responsables, ya ha crecido hasta los 3,4 millones. Y sí, soy consciente de que si hablamos de navegadores web puede parecer poco, pero si tenemos en cuenta tanto las particularidades de ese mercado, como que este navegador está dirigido a un público muy específico, vemos que en realidad sí que tiene bastante mérito alcanzar esos números en tan poco tiempo.

Ahora, coincidiendo con su primer año en el mercado, Opera GX sube de nivel, pasando de la LVl 1 a la LVL 2 (level, nivel, reconozco que me ha hecho mucha gracia que hayan optado por terminología gamer hasta para nombrar las versiones), que ya puede ser descargada desde su web. Los usuarios de LVL 1 pueden actualizarla directamente desde la página de información del navegador, así como escribiendo opera://update en la barra de direcciones del navegador.

Entre las múltiples novedades incluidas en esta nueva versión de Opera GX, en mi opinión la más destacable es la integración de Discord en la interfaz del navegador. Para quién no conozca esta plataforma de comunicación, hace algún tiempo me dieron la mejor descripción que he escuchado jamás: es el Slack de la comunidad gamer. Y, aunque apenas es conocido fuera de la misma, goza de un enorme predicamento entre youtubers, streamers, gamers y comunidad, hasta el punto de que prácticamente cualquier canal de Twitch tiene su propio servidor más o menos privado de Discord (yo ya he perdido la cuenta de todos los servidores en lo que estoy).

Otra novedad de Opera GX LVL 2 y que será muy apreciada en general, y más aún por aquellos miembros de la comunidad gamer que juegan en un monitor mientras que emplean otro para navegar, es la inclusión de la función de modo oscuro, que puede aplicarse de manera selectiva a las páginas que el usuario desee. Es cierto que, por ejemplo, Google Chrome también cuenta con esta función, pero a día de hoy todavía se encuentra en pruebas y para emplearla es necesario activarla previamente desde la configuración.

Hay otra novedad que, siendo honestos, parece nacida de observar a la competencia o, más concretamente, los problemas de la competencia. Ya hemos hablado en muchas ocasiones, ayer sin ir más lejos, de los problemas de Google Chrome con el consumo de memoria. En respuesta a este problema, aún más ajeno que propio, los ingenieros de la compañía han añadido a Opera GX LVL 2 la función Hot Tabs Killer, que permite localizar rápidamente las pestañas que más recursos del sistema están consumiendo, para poder cerrarlas si están interfiriendo con el rendimiento general del sistema.

Opera GX es el camino

Recuerdo cuando, hace ya más años de los que me gusta pensar, mi amigo Carlos Díaz me habló de un navegador web «muy mono» que tenía una función sorprendente: pestañas. Lo recuerdo como si fuera ayer, pues hasta ese momento ningún navegador las había incluido. A posteriori, todos lo hicieron. Opera, y es injusto negarlo, no ha parado de innovar desde su nacimiento, y apostar por crear un navegador como Opera GX, dirigido a un perfil de usuario muy concreto, pues me parece un ejemplo más de ese virtuosismo que tanto valoro.

¿Y por qué digo esto? Porque hablando con un compañero sobre Opera GX, la historia de este navegador y demás, él me ha recordado la caída en desgracia de Opera software, un descenso a los infiernos que se puede resumir en una cita literal del artículo que acabo de enlazar y cuya lectura te recomiendo encarecidamente. Este es el texto: «Opera Software se ha dedicado a crear mediante subsidiarias diferentes aplicaciones de préstamos que tú no conoces, porque no van dirigidas a ti, pero que son dignas del peor usurero que te puedas imaginar.»

¿Qué hace una compañía de software, y más aún una compañía tan innovadora y tan bien valorada por la comunidad, realizando actividades de este tipo? Entiendo que, al final, los accionistas siempre exigen, y que hay que llenar la nevera y pagar la hipoteca. Lo entiendo, pero no a cualquier precio. Y creo que si Opera Software quiere recuperar su prestigio de antaño, ahora en parte perdido por participar en este tipo de actividades, debería pensar menos en operaciones financieras «cuestionables» y más en propuestas como Opera GX.