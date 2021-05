Marvel Studios publica el primer avance de ‘Eternals’

A medio camino entre el teaser y el tráiler, Marvel ha publicado el primer y -esta vez, sí- esperado primer avance de Eternals, su próxima gran superproducción superheróica, con el permiso de Viuda Negra, que aguarda a salir del cajón casi desde que comenzó la pandemia de coronavirus y llegará a cines, pero también a Disney+; y también con el de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, que huele a mediocridad y cumplimiento con el mercado chino de manera tristemente notable.

Pero, ¿y acaso no todas las producciones del Universo Cinematográfica de Marvel (UCM) huelen a mediocridad?, te podrás estar preguntando. Pues sí y no; o las hay que huelen más y las hay que huelen menos. Lo mediocre no está reñido con lo divertido, ¡faltaría! El caso de Eternals, sin embargo, es algo más especial por el impresionante elenco de personajes y actores que trae consigo, así como por la persona que está al frente del rodaje.

Dirigida por la reciente ganadora del Oscar a la mejor dirección y película por Nomadland, Chloé Zhao, el reparto de Eternals tiene un poco de todo: de estrellas consagradas de Hollywood como Angelina Jolie o Salma Hayek, a rostros tan conocidos como el de Richard Madden (Juego de tronos) o Kit Harington (Juegos de tronos), otros que comienzan a darse a conocer, como el de Lauren Ridloff (The Walking Dead) o el de Gemma Chan (Capitana Marvel), o de actores que en el el mainstreamoccidental no suenan de nada, pero cuya presencia se agradece, es el caso de Ma Dong-seok (Train to Busan).

Si Eternals es un producto mediocre o no, habrá que esperar para verlo, aunque tratándose de la primera gran superproducción de Marvel Studios -obviamos deliberadamente a Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, cabe repetir- en saltar a los cines desde que el coronavirus nos atormenta la existencia; con semejante reparto y con las artes de una directora como Zhao, que sin duda estará bien atada por Disney y cía, pero cuyo talento puede darnos algo un poco más original que el típico McDonalds de dos horas de fuegos artificiales…

Hay una leve esperanza. Se sabrá el próximo 5 de noviembre, fecha prevista para el estreno de Eternals en la gran pantalla. Si falla, en Disney lo tienen todo previsto, porque para estas Navidades vuelve tu amigo y vecino Spider-Man.