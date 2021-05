Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y viene muy interesante el plan para este finde, tanto por el estreno de Nomadlandcomo por otros tantos de los que nutren los catálogos de las principales plataformas de vídeo bajo demanda. Comenzamos el repaso con…

Disney+

Disney+, sí señor, y es que los del ratón Mickey han estrenado en exclusiva y sin coste adicional Nomadland, una de las triunfadoras en los recientes premios Oscar 2021. Nada mal, aunque aparte de esto poco más tiene para ofrecer el servicio.

Que los premios Oscar están cada vez más devaluados no es un secreto, pero que ello no te impida apreciar el atractivo que tiene una obra como Nomadland, una historia sin historia que, de hecho, gana más cuando menos intenta contar. Protagonizada por Frances McDormand (Fargo) y dirigida por Chloé Zhao, quien será la encargada de llevar a la pantalla de The Eternalsde Marvel Studios, Nomadland ha conseguido una estauilla para cada una por su labor, además de recibir la suya propia a la mejor película de 2021. Y de esto hace apenas unos días.

Pero, ¿es Nomadland la mejor película de 2021? Eso es lo de menos. Lo de más es el retrato, aunque no te vayan los dramas intimistas como el que propone. Porque lo trascendente de Nomadland es el escenario, no los personajes que lo habitan y que son meros ejemplos, como podrían haberlos sido otros tantos, aunque los hay tan reales que ni siquiera están interpretando un papel. Como reales son los impresionantes paisajes del desierto que Zhao recoge con maestría y sin abusar de la tecnología, y que McDormand recorre, disfruta y sufre, con pasmosa mundanidad.

Más contenidos exclusivos:

22 contra la Tierra (Corto). «Antes de los acontecimientos narrados en «Soul» de Pixar, 22 se niega a ir a la Tierra y decide reclutar a cinco almitas para su intento de rebelión.»

Nuevos capítulos:

El míster (T1)

Los Simpson (T21)

Entra en catálogo:

El día que vendrá

Eres lo peor (Serie completa)

Super maderos

Super maderos 2

Amazon Prime Video

¿No te convence Nomadland? Entonces quizás encuentres en Amazon Prime Video el entretenimiento que buscas, ya sea con el estreno semanal o con lo que añade a catálogo, que no es poco.

El gran estreno de la semana en Prime Video es Sin remordimientos, una película de acción basada en las historias de Tom Clancy y protagonizada para la ocasión por el cada vez más popular Michael B. Jordan (Creed, Black Panther) en el papel de cachas reparteguantazos de turno. No esperes nada más de ella que lo requetetípico, pero si es eso precisamente lo que buscas, aquí tienes dos tazas.

Más contenidos exclusivos:

Nuevos capítulos:

Cuéntame cómo pasó (T21)

Invencible (T1)

Señoras del HAMPA (T2)

Entra en catálogo:

Abominable

Ambiciosa

Arenas sangrientas

Birdsong

Bocados Mortales (T1)

Boris and the Bomb

Dolls

El asesino de la caja de herramientas

El gigante de piedra

El gran terremoto

El hombre más duro

El Inspector Gourmet: come, bebe, muere

El muerto vivo (Miniserie)

El mundo de Kanako

El río de la muerte

El último refugio

Gintama

Gor

Gor II: Fuera de la ley de Gor

Impulso criminal

Inazuma Eleven GO (T1-T2)

Infección

Intruso en la noche

Joe, ciudadano americano

Kitty no es un gato (T1)

La ciudad del paraíso (T1)

Lejos del Mundanal Ruido

Les Revenants (T1)

Los bucaneros

Los misterios de Emma Fielding: más amarga que la muerte

Los misterios de Emma Fielding: yacimiento oculto

Mientras haya hombres

Muerte en el lago

Museum

Narcopolis

Obsesión (T1)

Océano (Miniserie)

Patinar o morir

Soñar no cuesta nada (Serie completa)

The Program (El ídolo)

Trampa a mi marido

Un beso antes de morir

Un misterio para Aurora Teagarden: el juego del gato y el ratón

Un misterio para Aurora Teagarden: una herencia para morirse

Un misterio para Aurora Teagarden: una muy mala obra

Una pequeña mentira

Zak Storm

Netflix

Continuamos con Netflix, que como de costumbre tiene mucho y poco para ofrecer, según se le pida.

Así, el lanzamiento más destacado de la semana es El inocente, una nueva miniserie española de suspense protagonizada por Mario Casas en el mismo papel de siempre y acompañado como también es habitual por José Coronado que de igual modo repite el rol mil veces repetido. No parece que la crítica la esté recibiendo mal, así que ahi la tienes si te interesa.

Mucho más entretenida a priori parece Los Mitchell contra las máquinas, una película de animación de los productores del ‘Spider-Verse’ de Sony Pictures que Netflix se ha agenciado a golpe de talonario y de la que no hace falta que te diga nada, porque el tráiler lo dice todo.

Más contenidos exclusivos:

Chichipatos (T2). «A un mago muy torpe le sale por fin el truco de su vida y hace desaparecer sin querer a un criminal perseguido por la policía. Ahora tendrá que asumir las consecuencias.»

(T2). «A un mago muy torpe le sale por fin el truco de su vida y hace desaparecer sin querer a un criminal perseguido por la policía. Ahora tendrá que asumir las consecuencias.» Fatma (T1). «Desolada por la tragedia, una mediocre limpiadora da rienda suelta a su vena asesina mientras busca a su marido desaparecido y hace frente a viejas heridas.»

(T1). «Desolada por la tragedia, una mediocre limpiadora da rienda suelta a su vena asesina mientras busca a su marido desaparecido y hace frente a viejas heridas.» El discípulo . «Al verse incapaz de alcanzar su ansiada perfección, un entregado cantante clásico afronta una crisis existencial fruto de la inseguridad, el sacrificio y la lucha.»

. «Al verse incapaz de alcanzar su ansiada perfección, un entregado cantante clásico afronta una crisis existencial fruto de la inseguridad, el sacrificio y la lucha.» Guía Headspace para dormir bien (T1). «Con Headspace es posible aprender a dormir mejor. Cada episodio desmonta concepciones erróneas, ofrece consejos y trucos, y concluye con una rutina de relajación guiada.»

(T1). «Con Headspace es posible aprender a dormir mejor. Cada episodio desmonta concepciones erróneas, ofrece consejos y trucos, y concluye con una rutina de relajación guiada.» La apariencia de las cosas . «Después de dejar atrás su vida en Manhattan y mudarse a un pueblo, una joven descubre que tanto su marido como su nuevo hogar ocultan siniestros secretos.»

. «Después de dejar atrás su vida en Manhattan y mudarse a un pueblo, una joven descubre que tanto su marido como su nuevo hogar ocultan siniestros secretos.» Mascotas estrellas (T1). «Este reality sigue las andanzas de la agencia de representación Pets on Q, que trabaja con los animales influencers más populares de las redes sociales.»

(T1). «Este reality sigue las andanzas de la agencia de representación Pets on Q, que trabaja con los animales influencers más populares de las redes sociales.» Sexify (T1). «Una joven sin experiencia sexual y sus amigas deben explorar el abrumador mundo de las relaciones íntimas para crear una aplicación de sexo y ganar un concurso.»

(T1). «Una joven sin experiencia sexual y sus amigas deben explorar el abrumador mundo de las relaciones íntimas para crear una aplicación de sexo y ganar un concurso.» Tut Tut Cory Bólidos (T4). «¡Piiii, piiii! ¡Tut, tut! El simpático cochecito Cory Bólidos vive divertidísimas aventuras mientras explora las sinuosas carreteras de Autovilla.»

(T4). «¡Piiii, piiii! ¡Tut, tut! El simpático cochecito Cory Bólidos vive divertidísimas aventuras mientras explora las sinuosas carreteras de Autovilla.» Yasuke (T1). «Un pacífico barquero, antes conocido como el Samurái Negro, se ve arrastrado de nuevo a la lucha cuando decide proteger a una niña con misteriosos poderes.»

Entra en catálogo:

1960

3 días

A puerta fría

Aquí y allá

Blue Kids

Cloro

Dioses y perros

Dos sinvergüenzas

El arte de robar

El oro de Scampia

En su lugar

Falsa identidad (T2)

Florencia: Una historia de arte y poder

Francisco: Un año de pontificado

La pasión y la utopía

Lea

Locos por el fútbol

Los animales en la Gran Guerra

Los hijos del destino

Nuestros hijos

Per Amor Vostro

Quimera

Rainbow High (T1)

Señora Acero (T5)

Te doy mis ojos

Un otoño sin Berlín

Yo recuerdo la plaza Fontana

Apple TV+

Ojo al dato, que Apple TV+ también tiene un estreno para esta semana y no es un documental, sino una nueva serie original.

En este caso, sin embargo, la crítica la está destrozando, y es que no parece que este remake serializado de La costa de los mosquitos, que ya tuvo una adaptación a mediados de los ochenta con Harrison Ford al frente de la misma, haya cuajado como cabría esperar. Ni siquiera la por lo general intensa presencia de Justin Theroux (The Leftovers) consigue salvarla. Pero si estás pagando por Apple TV+, qué menos que darle al play, ¿no?

Más contenidos exclusivos:

Nuevos capítulos:

Para toda la humanidad (T2)

Entra en catálogo:

HBO

Por último, HBO, que como estreno destacado tiene el de la cuarta temporada de El cuento de la criada.

Más contenidos exclusivos:

Birdgirl (T1). «Judy Ken Sebben, alias Birdgirl, reúne a un peculiar equipo para luchar contra el crimen. La misión del Birdteam es deshacer todas las malas decisiones de generaciones anteriores.»

(T1). «Judy Ken Sebben, alias Birdgirl, reúne a un peculiar equipo para luchar contra el crimen. La misión del Birdteam es deshacer todas las malas decisiones de generaciones anteriores.» El cuento de la criada (T4). «Esta serie dramática basada en el premiado best-seller de Margaret Atwood, narra la vida distópica de Gilead, una sociedad totalitaria que antiguamente pertenecía a los Estados Unidos.»

Nuevos capítulos:

All American (T3)

Batwoman (T2)

Bendita paciencia (T2)

El padrino de Harlem (T2).

Embrujadas (T3)

La extraordinaria playlist de Zoey (T2)

Legacies (T3)

Manifest (T3)

Mare Of Easttown (T1)

Mayans M.C. (T3)

Snowfall (T4)

Supergirl (T6)

The Nevers (T1)

Entra en catálogo: