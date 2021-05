Google estrena oficialmente Fuchsia OS en los Nest Hub

Tal y como adelantamos, finalmente Google ha dado su último paso para la implementación de Fuchsia OS, su nuevo sistema operativo de propósito general planteado como alternativa para Android en sus productos inalámbricos del hogar inteligente, comenzando por una primera presencia en los altavoces inteligentes Nest Hub.

Comenzando a partir de hoy, y con un proceso que se espera conlleve varios meses, Google ha comenzado ya con la actualización generalizada de los Nest Hub de primera generación lanzados en 2018. A todos los efectos, esta actualización no cambiará ninguna de las funciones del dispositivo, con una experiencia de usuario completamente idéntica, que se limitará al cambio entre bastidores de Fuchsia OS en lugar del Cast OS basado en Linux que usaba antes.

Así pues, este nuevo sistema operativo se completa con Flutter para la interfaz de usuario con enfoque al Material Design que Google está utilizando en las últimas versiones de Android, mientras que para la programación de aplicaciones usa la API Mojo. Otro asunto importante es su modelo de desarrollo, licenciado bajo código abierto utilizando BSD, MIT y Apache 2.

No obstante, por el momento Google parece haberse centrado en una hoja de ruta e implementación exclusiva para los terminales Made by Google, aunque no se puede descartar todavía la posible expansión a un modelo de distribución similar al de Android o Chrome OS, entregándolo a los fabricantes de equipos originales libres de royalties para que lo instalen en sus equipos nuevos.

Dicho esto, esta es solo una de las muchas vías que Google ha explorado para Fuchsia OS, con el sistema operativo diseñado para ser capaz de alimentar tanto computadoras de escritorio como teléfonos inteligentes, incluso ejecutando aplicaciones de Android de forma nativa.

Ya en 2019, el propio Hiroshi Lockheimer, uno de los miembros fundadores del equipo de Android en Google, la casa inteligente es sólo el punto de partida para Fuchsia OS: «No se trata solo de teléfonos y PC. En el mundo de IoT, cada vez hay más dispositivos que requieren sistemas operativos y nuevos tiempos de ejecución».