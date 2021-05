Fuchsia OS ha dado un paso más para convertirse en un sistema operativo de propósito general y gobernar dispositivos reales, una vez que ha aparecido en una nueva lista de productos soportados por el estándar Bluetooth ejecutándose en el altavoz inteligente Nest Hub.

Android maneja la inmensa mayoría de smartphones que se comercializan en el mundo, mientras que Chrome OS sigue ganando mercado sin parar desde su lanzamiento. Pero Google ha estado desarrollando otro sistema operativo desde hace unos cuantos años. Medios y usuarios pensamos que se trataba de un sistema concebido para unificar Android y Chrome OS en uno solo, pero la verdad es que sigue siendo un gran desconocido y no está claro para qué se usará en el futuro.

Por si no lo conoces, en este artículo especial te contamos todo lo referente a este sistema. Hay que saber que es muy diferente a Android y Chrome OS teniendo en cuenta que no está basado en el kernel Linux como ellos. Según lo describió Google es «un sistema operativo modular basado en capacidades» con un microkernel derivado de Magenta llamado ‘Zircon’. Éste proporciona los controladores centrales y la implementación de las bibliotecas del lenguaje C (libc) en la que mayoritariamente está programado junto al interno de Google, Dart.

Fuchsia OS se completa con Flutter para la interfaz de usuario con enfoque al Material Design que Google está utilizando en las últimas versiones de Android, mientras que para la programación de aplicaciones usa la API Mojo. Otro asunto importante es su modelo de desarrollo. Está licenciado bajo código abierto utilizando BSD, MIT y Apache 2 y se cree que -si algún día llega al mercado global- Google usará un modelo de distribución similar a Android u Chrome OS, entregándolo a los fabricantes de equipos originales libres de royalties para que lo instalen en sus equipos nuevos.

Fuchsia OS (1.0)

Como proyecto de código abierto Google publicó su código fuente y ha estado compartiendo los cambios a través de repositorios, pero ha mantenido su desarrollo internamente. A finales de 2020 Google expandió el modelo a las contribuciones de terceros y de esta manera los desarrolladores podían leer la documentación y escanear el rastreador de problemas, registrarse en una lista de correo, trabajar sobre dispositivos compatibles o configurar un emulador y estar al día de la hoja de ruta del proyecto.

Fue un paso hacia delante y ahora llega otro. En el sitio web del Grupo de interés del estándar inalámbrico Bluetooth SIG, ha aparecido un dispositivo Nest Hub (el antiguo Google Home Hub) gobernado por un ‘Fuchsia 1.0‘. Una señal de que Google está probando su software en hardware del mundo real como ya hizo en el Pixelbook u otros Nest Hub.

Para el «Sitio web del producto», Google ha incluido un enlace a la documentación de Bluetooth de Fuchsia. No es la primera vez que Fuchsia aparece en el Bluetooth SIG, con la pila de software Bluetooth del sistema operativo bajo el nombre en código «Sapphire» aprobado a mediados del año pasado. Este tipo de certificaciones para estándares de conectividad suelen ser habituales antes del lanzamiento de productos.

La gran pregunta aquí sigue siendo saber si esta combinación de hardware y software estará disponible comercialmente en el corto plazo. O Google sigue de pruebas como «proyecto de largo plazo, para experimentar». El gran interés de Fuchsia OS sigue siendo si terminará unificando Android y Chrome OS. Un esfuerzo que ha intentado Microsoft con Windows 10 y que Apple tiene en mente para unir macOS e iOS.

Sería más sencillo para los grandes de la tecnología desarrollar, mantener y publicitar un solo sistema y la fusión de los sistemas operativos simplificaría el trabajo de los desarrolladores y permitiría entregar apps en una sola tienda digital.