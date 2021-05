Atención streamers de Twitch: se avecina otra ola de strikes

Pronto hará ya un año desde que Twitch actuó, por primera vez en su historia, en respuesta a las reclamaciones recibidas por discográficas y gestoras de derechos. Fue, como ya te contamos en su momento, una actuación particularmente polémica, puesto que se produjo sin previo aviso, en una plataforma que hasta ese momento había sido bastante laxa al respecto. Muchos streamers se sintieron atacados por la plataforma, no por perseguir el contenido protegido, pues esto es comprensible, sino por el giro de 180 grados de manera súbita.

Indudablemente, Twitch aprendió de aquella experiencia y, desde entonces, ha tomado múltiples medidas para evitar que se repita un episodio similar. Por ejemplo, puso en marcha el servicio Soundtrack by Twitch para los directos (si bien las pistas de audio no deben mantenerse ni en las grabaciones ni en los clips), ha habilitado herramientas con las que los creadores pueden borrar sus grabaciones si piensan que han empleado contenido protegido y, además, recuerda de manera frecuente a los streamers los riesgos de emplear contenido protegido.

Sin embargo, pese a que es indudable e indiscutible que la plataforma ha hecho un importante esfuerzo para evitar que estas circunstancias se repitan y, de paso, para quitarse algo de la presión a la que se ve sometida por parte de las gestoras de derechos. No digo que lo haya hecho todo bien, por ejemplo la compañía tendría que haber gestionado Soundtrack para que las pistas de audio pudieran mantenerse en las grabaciones. No obstante, lo mismo que soy bastante crítico con Twitch en otros aspectos, como en lo relacionado con las piscinas, en este punto en concreto creo que han actuado bastante bien.

Pese a ello, y basta con dar un rápido vistazo a la plataforma para comprobarlo, son muchos los streamers que a día de hoy siguen empleando música protegida por derechos de autor en sus directos, exponiéndose a reclamaciones basadas en la DMCA. Y en este punto es importante recordar que, a diferencia de las sanciones que dependen exclusivamente de la plataforma, por no cumplir sus normas, la suma de tres reclamaciones por contenido protegido se traduce en la expulsión permanente del streamer de Twitch. Salvo que el streamer pueda demostrar que tiene autorización para emplear ese contenido (y prácticamente nunca es el caso), será el fin de su canal en Twitch.

Durante todos estos meses Twitch ha estado buscando la manera de gestionar estas situaciones, algo clave puesto que según afirma la plataforma, el volumen de reclamaciones basadas en la DMCA no ha parado de crecer. Y según informa hoy The Verge, hoy ha enviado una comunicación a los streamers advirtiendo de que se avecina una nueva ola de strikes, y concediendo un margen de tiempo para que procedan a eliminar todo el contenido de sus videotecas que pueda contener música protegida por derechos de autor.

No se aclara, en la comunicación, cuando empezarán a producirse las sanciones, pero lo más probable es que esto ocurre en muy corto plazo, en cuestión de pocos días y es que seguramente la industria discográfica y las gestoras de derechos no estén en absoluto de acuerdo con estos periodos de gracia. Por lo tanto, si eres streamer y has utilizado en tus directos música protegida por derechos de autor que se conserva en las grabaciones, lo más sensato es que aproveches este margen de seguridad que te ha ofrecido Twitch para evitar sanciones.

Y, si me aceptas un consejo personal, aprovecha este momento para replantearte el uso de contenido protegido en tus directos. Ya emitas por mera afición o con pretensiones profesionales, descubrir de un día para otro que tu canal ha sido eliminado es una sensación particularmente frustrante. Twitch, en esta ocasión, está protegiendo a los streamers más de lo que cabría esperar, pero todas las cuentas atrás terminan en algún momento.