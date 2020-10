Ya han pasado unos meses desde que Twitch, presionada sin duda por las gestoras de derechos de autor, actuó por primera vez contra los streamers que estaban empleando música protegida por derechos en sus directos. Fue, como ya te contamos en su momento, un ejemplo de mala gestión por parte de la plataforma de streaming, que optó por el borrado de clips y la aplicación de sanciones a los streamers que, en muchos casos, fueron penalizados por contenidos que ya tenían años de antigüedad.

Esta acción provocó una especie de neurosis entre los streamers de Twitch. Muchos de ellos (entre ellos algunos amigos míos) optaron por el borrado masivo de todo su histórico de clips y directos antiguos, abandonaron de inmediato Spotify, YouTube, Apple Music y demás plataformas de música comercial y, en su lugar, se lanzaron a la búsqueda de música libre de derechos (algo que, a su vez, también ha dado lugar a bastante confusión) y, en algunos casos, a la contratación de servicios de música específicos para creadores de contenidos, como Epidemic Sound, Jamendo, etcétera.

Afortunadamente, si hace unos meses me mostré bastante crítico con Twitch por su manera de actuar, hoy me alegra poder hablar en sentido contrario, elogiando una medida adoptada por la plataforma, y que consiste en la creación de Soundtrack by Twitch, una biblioteca de música 100% gratuita y que podrán emplear en sus directos sin tener que preocuparse por los derechos de uso de la misma. De este modo, un complemento tan común como lo es la música en muchos tipos de directo, y especialmente en Just Chatting, una de las categorías reinas de la plataforma, podrá volver a los canales.

Introducing Soundtrack by Twitch (Beta), a rights cleared music tool designed specifically for Twitch creators. Stream worry free with our highly curated music library, rolling out starting today. Join the Soundtrack (Beta) waitlist: https://t.co/OoOe71phmp pic.twitter.com/DqlzcU3Y6o — Twitch (@Twitch) September 30, 2020

De acceso limitado, pues todavía se encuentra en fase beta, Soundtrack by Twitch cuenta con más de un millón de pistas con licencia para usar en transmisiones. La biblioteca de contenido de audio disponible incluye canciones de más de 30 sellos independientes, incluidos Alpha Pup, Anjunabeats, Chillhop, DistroKid, EMPIRE, Future Classic, Monstercat, Nuclear Blast, SoundCloud y United Masters. Si bien no está claro exactamente qué artistas de estos sellos estarán disponibles en Twitch, sus listas de artistas incluyen a personas como XXXtentacion, Young Dolph y Flume.

La relación entre Twitch y la música ha estado presente desde sus orígenes, y su colaboración reciente con Soundcloud es un ejemplo más de ello, y esto es algo que hace entender que parte del catálogo de la nueva biblioteca de música para streamers de la plataforma tendrá su origen en SoundCloud. No obstante, Twitch ha habilitado los medios necesarios para acoger a aquellos artistas que deseen que su música esté disponible para streamers.

Twitch afirma que Soundtrack by Twitch se desplegará para todos los streamers «durante las próximas semanas». Cuando esté disponible, los creadores tendrán la posibilidad de utilizar listas de reproducción y emisoras seleccionadas y actualizadas periódicamente, estas últimas con una selección más amplia de canciones rotativas organizadas por género. La compañía dice que ambas opciones son seleccionadas por el personal en colaboración con otros streamers y terceras personas, probablemente de las discográficas colaboradoras. El plan es expandir las opciones con nuevas listas de reproducción y emisoras «regularmente».