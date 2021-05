En las últimas semanas son varias las personas que me han preguntado cuándo llega Minecraft 1.17, es decir, cuando nos dejaremos de snapshots y podremos, finalmente, disfrutar de la nueva versión del juego de los bloques. Y hasta hace unas horas tenía que responder de manera genérica con un: ya debe faltar poco, pero en cualquier caso será este verano (en el hemisferio norte). Las últimas snapshots apuntaban a que no debía faltar mucho, pero hasta ahora nos teníamos que conformar con eso, con la intuición.

Todo ha cambiado, sin embargo, con la versión más actual disponible en este momento en el canal de versiones de evaluación. Y es que, por primera vez en casi un año (desde el lanzamiento de Minecraft 1.16) no nos encontramos con una snapshot, sino con la pre-release 1 de Minecraft 1.17. Si ya eres un veterano en esto de las versiones de desarrollo de Minecraft, entonces seguro que tu cabeza ya ha comenzado a hacer cuentas, pero en caso contrario lo más probable es que te estés preguntando qué significa eso.

Una vez que Mojang ha publicado una versión de Minecraft empieza a trabajar en dos aspectos clave: pulir los posibles errores que se detecten en la misma tras el lanzamiento, y empezar a desarrollar las novedades que encontraremos en la siguiente versión. Por norma general, al principio encontramos mucho más de lo primero y, cuando todos los problemas han sido solucionados, vemos cómo toma velocidad la segunda. Esto lo podemos comprobar personalmente con las snapshots, publicaciones periódicas en las que podemos comprobar el estado, en ese momento, del desarrollo.

Las snapshots de Minecraft son públicas, quien lo desee puede descargarlas y comprobar, por sí mismo, en qué están trabajando los desarrolladores, aquí te contamos cómo puedes instalarlas en tu PC y, durante los últimos meses, te hemos ido informando sobre la evolución de las snapshots de Minecraft 1.17, tanto antes como después de saber que lo anunciado en la Minecraft Live 2020 como Caves & Cliffs Update, finalmente se dividirá en dos actualizaciones, y que para disfrutar de las nuevas cuevas todavía tendremos que esperar unos meses, puesto que estas no debutarán en Minecraft 1.17, sino previsiblemente en Minecraft 1.18.

Sea como fuere, durante todos estos meses hemos visto snapshots, pero con la publicación de Minecraft 1.17 pre-release 1, lo que Mojang nos está diciendo es que ya ha completado la lista de novedades que quería incluir en esta versión y que por lo tanto, a partir de este momento, ya no se añadirán nuevas funciones. Esta versión congela el desarrollo y se centra, por completo, en valorar el funcionamiento del juego en su estado actual. ¿Con qué fin? En realidad seguro que ya lo has imaginado, comprobar que funciona correctamente e identificar los posibles fallos y/o ajustes necesarios y que se llevarán a cabo antes del lanzamiento.

¿Significa esto que Minecraft 1.17 no tendrá fallos? Ojalá. Lo cierto es que dar el paso atrás en el lanzamiento de las cuevas en este versión ha proporcionado a los desarrolladores de Mojang no solo el tiempo necesario para que la implementación del nuevo subsuelo sea la más adecuada, no, además de eso también ha dejado margen para que puedan pulir y encerar esta versión. Sin embargo, y aunque son muchos los usuarios que prueban las snapshots, no será hasta la publicación de la 1.17 que su adopción sea masiva, y que los usuarios empiecen a detectar problemas que se escaparon en esta fase.

¿Cuándo sale Minecraft 1.17?

En un plazo de entre dos y tres semanas, es decir, entre mitades y finales de junio. Puede que incluso unos pocos días antes. Los plazos habituales para Mojang desde la primera pre-release hasta la versión definitiva suelen ser cortos. En concreto, el tiempo que ha separado la publicación de la primera pre-release del lanzamiento de la versión definitiva en las últimas versiones ha sido el siguiente:

Minecraft 1.14 Village & Pillage: 13 días.

Minecraft 1.15 Buzzy Bees: 19 días.

Minecraft 1.16 Nether Update: 19 días.

Podríamos pensar, en primera instancia, que Mojang quizá haya normalizado los ciclos y que, por lo tanto, Minecraft 1.17 vaya a llegar dentro de 19 días, justo a mitad de marzo. Sin embargo, y si comparamos el calado de las novedades que trajo la 1.16 con respecto a las que vamos a encontrar en la 1.17, es evidente que en este caso nos encontramos ante una actualización menor y que, aunque trae novedades interesantes, técnicamente es un salto mucho menos complejo.

Así, tiendo a pensar que si Village & Pillage tardó solamente trece días en pasar de su pre-release 1 a la versión definitiva, Minecraft 1.17 no debería andar muy lejos de esos valores y, en consecuencia, me inclino más por las dos semanas, puede que incluso algo menos, que por las tres, un plazo que me parecería excesivo.

Solo hay una razón, más allá de algún problema técnico inesperado (lo que parece poco probable) por la que, quizá, el lanzamiento de Minecraft 1.17 se puede retrasar algo más de tres semanas, y es que Mojang quiera cumplir con lo que anunció en su momento, es decir, con que Minecraft 1.17 llegaría el verano de 2021 y, por lo tanto, retrasen el lanzamiento hasta el 21 de junio. Más allá de eso, salvo por una cuestión de calendario, me extrañaría mucho que Minecraft 1.17 tardara más de dos semanas en estar disponible.

Más información: Mojang