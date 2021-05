Twitter es Twitter, Facebook es Facebook, Instagram es Instagram… y así podría seguir hasta enumerar las redes sociales más exitosas desde que el concepto mismo de red social se coló en nuestras vidas y se convirtió en una especie de presencia omnipresente, y de cuyo influjo en ocasiones cuesta escapar. Y hago esa aclaración inicial porque, por una razón o por otra, desde el principio cada red se ha distinguido del resto. Claro, que conviene hacer esa puntualización, la de que esto ocurre desde el principio, desde sus orígenes, porque a medida que va pasando el tiempo algunas diferencias se van desdibujando.

Así, por ejemplo, solemos mencionar habitualmente la costumbre de Facebook de intentar comprar nuevos servicios exitosos y como, en caso de no lograrlo, se esfuerza en reproducir las funciones de los mismos en sus propios servicios. De esto puede hablar mucho Snapchat, y como tras su negativa a ser adquirida por la red social Instagram comenzó a reproducir elementos propios del funcionamiento de su servicio. Tras años de supremacía absoluta, Facebook ve peligrar su trono desde hace mucho tiempo y no escatima en tomar medidas para combatir su feroz competencia.

Ahora bien, que Facebook sea paradigmática a este respecto no significa, ni mucho menos, que sea la única. Y, es más, ni siquiera se libra de ser copiada por parte de otras, y cuando digo otras pienso especialmente en Twitter. Hace ya un par de años vimos un rediseño que hizo que su interfaz nos recordara un tanto a la de Facebook, y hace unos meses supimos que se estaba llevando a cabo una encuesta entre algunos usuarios, para saber si les gustaría que Twitter contara con la función de reacciones.

En aquel momento se trataba tan solo de un sondeo, con el que Twitter pretendía averiguar si los usuarios estarían interesados en tal función, y parece que el feedback que obtuvo fue positivo, pues según un tweet de la popular y generalmente siempre acertada Jane Manchun Wong, Twitter ya está preparando las reacciones a los tweets.

Por si no sabes a qué nos referimos con las reacciones, hablamos de un sistema similar al empleado desde hace ya algunos años por Facebook, y que permite dar una respuesta rápida a modo de emote a un mensaje. En el caso de Facebook son siete las posibles reacciones a las publicaciones: me gusta, me encanta, me importa, me divierte, me asombra, me entristece y me enoja.

En el caso de Twitter, según podemos leer en el tweet de Wong, la red social estaría preparando la implementación de cinco reacciones: like (la ya existente), cheer, hmm, sad y haha. Como podemos ver en el tweet, solo los emotes de la primera, la tercera y la quinta parecen ser los correctos, segunda y cuarta todavía deben estar pendientes de recibir el emote adecuado.

Según podemos ver, al igual que hace Facebook, Twitter también mostrará la cuenta total de reacciones, y luego el número de las mismas obtenidas por cada tipo.

No sabemos, de momento, cuando debutarán las reacciones de Twitter, pero dado el extenso uso que, de las mismas, hacen los usuarios de Facebook, cabe entender que la comunidad las acogerá con los brazos abiertos. Y espero, personalmente, que sirvan para acabar, de manera definitiva, con esa lacra que son las «encuestas» en las que hay que optar por hacer like o retuitear para elegir una respuesta u otra, probablemente uno de los sistemas más pueriles para lograr interacciones. Claro que, por otra parte, si eso no se logró con la herramienta de encuestas, no las tengo yo todas conmigo.

Como ya comenté antes, no es la primera ocasión en la que Twitter pone el ojo en otras redes sociales para tomar apuntes. Tenemos este caso de Facebook o cómo se inspiró en la misma para rediseñar su interfaz gráfica, pero también de manera más reciente y bastante evidente, cómo se ha basado en Clubhouse para poner en marcha Twitter Spaces. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra.