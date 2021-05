Si bien ayer mismo hablábamos de cómo Twitter continuaba apretando en el desarrollo e implantación de Spaces, una función similar al concepto inicialmente presentado por Clubhouse, que propone un acceso limitado a la red social mediante invitación que, como suele ocurrir siempre en estos casos, lo convierte en un espacio extremadamente codiciado.

Sin embargo, aquí se presenta la gran doble moralidad de este servicio, ya que hoy se han adelantado nuevos detalles de Twitter Ticketed Spaces, el modelo de pago sobre el que funcionarán estas retransmisiones de acceso limitado.

Según ha compartido la propia Twitter con The Verge, su parte de esta monetización se limitará al 20% de las ventas de estos tickets (manteniendo un margen inferior al criticado 30% de Apple) dejando el resto de los ingresos para los propios anfitriones. Sin embargo, esto no significa que los usuarios se lleven el 80%, ya que también deberán aplicarse las propias tasas de Apple y Google, una cifra que, tras aplicar ambos porcentajes, quedaría en que por cada boleto de 10 dólares, sólo 5,6 dólares irían a parar a sus anfitriones.

No obstante, si bien se trata de un recorte bastante notable, no deja de ser una nueva manera de ingresos para todos los implicados, salvo obviamente los usuarios comunes, por lo que no cabe duda que tardará poco en extenderse. Y es que aunque Spaces acaba de comenzar a permitir que cualquier persona con más de 600 seguidores organice y agregue la capacidad de programar un evento, parece ser que Twitter Ticketed Spaces aumentará sus requisitos hasta los 1.000 seguidores, haber alojado tres Spaces en los últimos 30 días, y tener al menos 18 años.

now, everyone with 600 or more followers can host a Space.

based on what we’ve learned, these accounts are likely to have a good experience hosting because of their existing audience. before bringing the ability to create a Space to everyone, we’re focused on a few things. 🧵

— Spaces (@TwitterSpaces) May 3, 2021