Si bien en un principio Facebook, Twitter, Snapchat o TickTok se centraron en explotar un segmento concreto de las redes sociales, cada vez es más común ver cómo todas las plataformas comienzan a integrar las funciones del resto, desde las publicaciones temporales a los mensajes de voz, hasta la inminente llegada de las reacciones con emojis para Twitter.

Y es que según han estado compartiendo algunos usuarios te la red social, la compañía habría estado realizando encuestas aleatorias para la valoración de distintos sets de emojis, su opinión sobre la posible inclusión de una opción de voto negativo o «no me gusta», y otras formas con las que poder interactuar en las publicaciones de terceros sin tener que recurrir a los comentarios.

Per this survey I just took, Twitter is considering adding emoji reaction sets and downvoting. I think either of those might be what forces me off this site. pic.twitter.com/uEgtmrSk7F

— john d moore (@jdm0079) March 18, 2021