El Snapdragon 888 Plus se filtra en Geekbench

Aunque todavía es pronto para darlo por seguro, parece que Qualcomm ya tiene bastante avanzado el SoC Snapdragon 888 Plus que, como ya cabía esperar, será el refresco de verano para el Snapdragon 888, el integrado tope de gama de la compañía para la segunda mitad de 2021 y principios del año que viene, y que presumiblemente tardará poco tiempo en ser anunciado.

Esto lo sabemos gracias a un tweet de Abhishek Yadav, que tras revisar a conciencia los resultados de los tests efectuados a dispositivos con la popular herramienta Geekbench, ha encontrado lo que parecen ser los resultados de una prueba de rendimiento de un Snapdragon 888 Plus, que mejoraría un tanto el rendimiento de su predecesor, al menos en lo referido a funciones de proceso, puesto que contaría con un procesador de mayor rendimiento que el 888.

Snapdragon 888+ emerges on geekbench.

-1 x 3.00GHz

-3 x 2.42GHz

-4 x 1.80GHz

Y es que, en concreto, parece que el Snapdragon 888 Plus integra ocho CPU: un núcleo primario, presumiblemente basado en Arm Cortex-X1, con una frecuencia de reloj de 3,00 gigahercios. La CPU Kryo 680 de Snapdragon 888 tiene una frecuencia máxima de 2,84 gigahercios. A continuación encontramos un clúster con tres núcleos, que presumiblemente están basados ​​en Cortex-A78. Tienen la misma velocidad de reloj que las CPU Cortex-A78 de Snapdragon 888: 2,42 GHz. Y por último, aparentemente, tenemos cuatro núcleos Cortex-A55, que tienen la misma frecuencia de 1,80 gigahercios que encontramos en el Snapdragon 888.

Así pues, el único cambio en lo referido a procesadores lo encontramos en el de mayor rendimiento, con un salto 160 megahercios. Dado que Geekbench no realiza pruebas relacionadas con la GPU, no sabemos si el Snapdragon 888 Plus también aportará alguna novedad a este respecto. Esperamos que cuente con una Adreno 660, la misma que encontramos en el 888, si bien vimos que el Snapdragon 865+ también empleaba la misma GPU que el SD865, una Adreno 650, pero Qualcomm introdujo algunos cambios en la misma para mejorar su rendimiento. Hasta un 10% más rápida en renderizado, afirmó la tecnológica en aquel momento.

En cuanto a los resultados logrados por este presunto Snapdragon 888 Plus, en las pruebas de un solo núcleo logró 1.171 puntos, mientras que en las de todos los núcleos su resultado ascendió hasta los 3.704 puntos. En la tabla puedes comparar estos resultados con los de dos smartphones tope de gama equipados con un Snapdragon 888

Mononúcleo Multinúcleo Snapdragon 888 Plus 1.171 3.704 Samsung Galaxy S21 1.043 3.090 OnePlus 9 1.127 3.667

Si se cumple el calendario que ya vimos con el 865 Plus y el 855 Plus, podemos esperar que Qualcomm presente el Snapdragon 888+ entre principios y mitades de julio, por lo que todavía tendríamos que esperar algo más de un mes, salvo que se produzcan filtraciones, para conocer todas las mejoras que ofrece este SoC con respecto a su predecesor y que, de confirmarse, probablemente tengan que ver, además de con la CPU, con su GPU y con Hexagon 780, su chip dedicado específicamente a la IA.

No obstante, no podemos dar estos resultados por seguros. Apuntan a ser la primera prueba de rendimiento «pública» del Snapdragon 888 Plus, pero no lo podemos saber con seguridad, y hasta que aparezcan más resultados y, sobre todo, se produzca la presentación oficial del mismo, tendremos que quedarnos con la duda. No obstante, los resultados parecen bastante coherentes con todo lo visto en el pasado.