Lo primero es lo primero, si el nombre de Two Point Campus te resulta familiar pese a que sea la primera vez que escuchas habla de él no es casual, es más, seguramente lo hayas relacionado con Two Points Hospital, un alocado y muy divertido simulador de gestión de hospital en el que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Para los que ya peinan algunas canas, este sim de hospital tiene una clarísima inspiración en Theme Hospital, uno de los títulos más divertidos y que con más cariño recuerdo de los tiempos de la PlayStation original.

Desarrollado por Two Point Studios, Two Point Hospital está disponible para Windows, macOS y Linux desde 2018 , y dio el salto a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch a principios del año pasado, cosechando un gran éxito y críticas muy positivas en todas las plataformas. Desde entonces se han publicado varios DLC que añaden contenido al juego, extendiendo así su vida útil, que ya se cifra en tres años.

Two Point Campus, como ya habrás podido deducir, es el nuevo título en el que podemos deducir que Two Point Studios lleva un tiempo trabajando y que podría estar ya próximo a publicarse. Y esto lo sabemos por una indiscreción de Microsoft que, accidentalmente, ha publicado una página con una ficha sobre el juego. El error ha durado poco, y la página ya ha sido eliminada, pero el tiempo que ha estado visible ha sido suficiente para que algunos usuarios hayan podido hacer capturas de pantalla de la misma, algunas de la cuales podemos encontrar en los foros de Quarter to Three.

No es mucho lo que sabemos, de momento, de Two Point Campus, pues todavía estamos a la espera de que tanto su desarrolladora como SEGA, que será su distribuidora, lo anuncien oficialmente, nos cuenten cuándo llegará al mercado y, claro, además nos ofrezcan algún teaser que nos adelante parte del contenido.

No obstante, cuesta poco imaginar que Two Point Campus reproducirá parte del exitoso modelo de Hospital, trasladándolo eso sí a la gestión de un campus universitario que tendremos que diseñar para adecuarlo a las necesidades de los estudiantes y, claro, a nuestras propias preferencias. A partir de ahí tendrás que velar por el bienestar de los estudiantes, que probablemente mostrarán un interés limitado por asistir a clase, que se se verá compensado sin duda por no pocas actividades extraescolares. Claro que, imaginando las asignaturas que se impartirán en Two Point Campus, cuesta poco empatizar con los estudiantes.

La publicación accidental, por parte de Microsoft, de la ficha de Two Point Hospital, parece una señal clara de que no debería faltar demasiado para que se produzca el anuncio oficial, por lo que cabe esperar que su lanzamiento tampoco se retrase demasiado. Además, verlo en Microsoft Store señala que, al menos en principio, no parece que vaya a estar sometido a exclusividad con alguna tienda online, algo que también es una buena noticia.

Imágenes: Quarter to Three