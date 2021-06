No More Heroes 1 y 2 se estrenan finalmente en PC

Los clásicos de Wii No More Heroes 1 y 2 debutarán en PC la semana que viene. Y quien dice PC, dice Windows, más concretamente a través de Steam.

Será el próximo 9 de junio cuando los dos títulos de Grasshopper Manufacture aterricen más allá de los dominios de Nintendo, después de su lanzamiento el pasado octubre para Nintendo Switch. Así pues, las aventuras del loco de Travis Touchdown se extenderán a la plataforma más grande que hay, esperando quizás revitalizar una franquicia que dio bastante de que hablar en su momento, pero que ha quedado relegada como juego de culto.

De hecho, dependiendo de la edad que tengas quizás ni te suene No More Heroes, un título de acción de tipo hack and slash que llamó la atención cuando se estrenó para Wii en 2007 por varios motivos: la violencia que parecía desafiar lo que la consola de Nintendo desprendía en sus inicios, aunque con su dosis de censura; pero sobre todo lo macarrónico de una puesta en escena que alcanzaba límites de ‘frikismo’ no muy habituales por aquel entonces

A grandes rasgos, lo que ofrece No More Heroes es picapedreo de botón al extremo para rebanar a los enemigos con una katana láser en una ciudad que recuerda mucho a GTA, pero solo en la forma; y un espíritu de otaku un tanto sórdido, el del personaje principal, cuyo único afán es escalar puestos en la liga de asesinos local. Hay que reconocer que el juego tenía su punto, aunque como suele suceder, se mitificó más de la cuenta.

Podrás descubrirlo por ti mismo a partir del próximo miércoles, si es que te interesa catar una de las obras más personales de Goichi Suda, mejor conocido por su apodo Suda51. Claro que igual jugaste en su momento al Lollipop Chainsaw de PlayStation 3, en cuyo caso tampoco te va a sorprender mucho No more Heroes. Suda51 ha mencionado la posibilidad de un No More Heroes 3 y este lanzamiento tal ves signifique algo en ese sentido.

Te dejamos con los requisitos de No More Heroes 1 y 2 y con el tráiler del juego original para Nintendo Switch, que es lo que más se va a parecer a lo que podrás disfrutar en PC… o sea, Windows (aunque tendrás que pinchar para verlo en YouTube por restricciones de edad).

Para más información, No More Heroes y No More Heroes 2 en Steam.

Requisitos mínimos:

SO: Windows 8.1 o superior

Procesador: Intel Core i5-4460

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX750Ti

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados: