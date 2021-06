Ya puedes descargar dos nuevos juegos gratis en Epic Games Store

Una semana más, Epic Games Store ofrece juegos gratis para atraer y retener usuarios, una estrategia que no parece funcionar cuando de convertir a gorrones en clientes se refiere, o al menos no por ahora, pero en la que no ceja la compañía, sino todo lo contrario.

Así, una semana más hay juegos gratis en Epic Games Store esperando a ser demandados, y si lo decimos en plural es porque no es uno, sino dos títulos los que te puedes llevar sin rascarte el bolsillo: Hell is other Demons y Overcooked! 2, dos indies más o menos recientes pero, es sí, muy recomendados por crítica y público.

Hell is other Demons es un roguelike de acción de estilo retro lanzado en 2019 que no llamó demasiado la atención, aunque lo cierto es que no es un género para todo el mundo. Porque decir roguelike de acción, es decir desenfreno y precisión no apto o al alcance de todos los públicos. Para muestra, un botón, o sea el tráiler del juego.

Con respecto a Overcooked! 2, se trata de un título más conocido y aplaudido, un «simulador» de cocina de aspecto casual pero jugabilidad intensa, tipo estrategia y gestión, enfocado en el multijugador y disponible desde 2018 en varias plataformas, en las que ha recibido diversos contenidos adicionales. El tráiler del juego da algunas pistas.



Como siempre, para hacerte con ambos juegos gratis solo tienes que entrar en la página de cada uno de ellos enlazada más arriba en Epic Games Store y, estando identificado con tu cuenta de usuario en el servicio, darle al botón de obtener. Hay de tiempo para reclamarlos hasta el próximo 24 de junio. Te lo sabes de sobra, porque no son los primeros ni los últimos juegos que la tienda de Epic regala.

If you can’t stand the heat… head over to the kitchen? 🤔🍴🔥

Overcooked 2 + Hell Is Other Demons are both FREE this week on the Epic Games Store!https://t.co/L09RPTOfxh pic.twitter.com/s91qdJdpvc

— Epic Games Store (@EpicGames) June 17, 2021