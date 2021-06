Los desarrolladores de Chromium, es decir, de Chrome, están trabajando en un nuevo menú de compartir que de llegar a la versión estable del navegador, puede gustar a muchos de sus usuarios, ya que aúna en un mismo sitio todas las vías para compartir y añade algunas más de las que puede venir bien tener a mano.

Este nuevo menú de compartir se ha comenzado a probar en la versión Canary del navegador de Google, lo cual significa que todavía tiene un largo trecho que recorrer (versiones inestable, beta y estable) antes de estar al alcance del común de los usuarios, e incluso podría no llegar a estarlo porque se deseche la idea, aunque en este caso pinta bastante bien y tiene su lógica.

En resumen, este menú de compartir se sitúa en la barra de direcciones de Chrome y permite realizar algunas de las acciones más típicas cuando de «compartir» una página web se trata, como copiar el enlace, enviar a otros dispositivos, compartir un código QR, enviar a Chromecast, guardar la página… Como se ve, el invento va más allá de simplemente «compartir» algo.

De hecho, recupera opciones tradicionales que hay que buscar en el menú corriente, como las de copiar, guardar, etc. Y tiene sentido. Pero no se queda ahí el asunto, ya que al margen del navegador, un menú de compartir que no tenga en cuenta redes sociales o servicios de comunicaciones está un poco cojo a día de hoy. Pues bien…

Ahí están también: opciones para compartir el enlace de turno vía correo electrónico, Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn… Si lo hacen bien, esa parte se podrá configurar mínimamente, permitiendo excluir aquellos servicios que no se deseen y añadir otros que sí, aunque sea mediante la asociación de archivos con el sistema de escritorio en el que se ejecute Chrome (una característica que el navegador de Google se toma muy en serio por motivos de seguridad, así que habrá que verlo).

Cuándo llegará el nuevo menú de compartir a la versión estable de Chrome ni se sabe ni se intuye, pero atendiendo a la lógica de la funcionalidad, no debería perderse por el camino, a menos que se proponga una solución más efectiva. En todo caso, no estará para mañana, así que no descartes aún las botoneras sociales de los sitios web o la extensión que usas, por si acaso.

Por supuesto, cuando hablamos de Chrome, solemos estar hablando también de Chrormium, como es el caso, y viceversa; e incluso podemos hacerlo del resto o algún otro de los derivados de Chromium, véase Brave, Microsoft Edge, Opera o Vivaldi, a tenor de que muchas de las características del navegador base son, y nunca mejor dicho, compartidas por todos.