El mercado de los procesadores ARM definitivamente se ha vuelto más interesante, con el salto de Apple a los M1 Silicon, la rumoreada llegada del Whitechapel de Google, y la más que inminente presentación del próximo procesador Samsung Exynos con gráficos AMD integrados. Y es que si bien los primeros rumores apuntaban inicialmente a este mismo mes, el conocido filtrador Ice Universe asegura ahora que la revelación de este procesador Samsung Exynos con AMD se producirá durante el próximo mes de julio.

Las dos compañías han estado dando pistas y pequeños adelantos sobre la existencia de este procesador durante varias semanas, pero la confirmación más directa de su existencia sin duda ocurrió a comienzos de este mes, cuando en la conferencia Computex 2021 de este año, AMD mencionó directamente que el Exynos de próxima generación llevaría su microarquitectura de gráficos RDNA 2.

Exclusive:Samsung×AMD GPU was originally scheduled to be released in June, but now it has been postponed to July, when we will know the performance of AMD GPU on Exynos and other details. pic.twitter.com/GM6W8l3EKY

— Ice universe (@UniverseIce) June 20, 2021