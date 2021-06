John McAfee se quita la vida tras una orden de extradición

Duro e inesperado final para John McAfee, el que fuera uno de los pioneros de la seguridad informática, y que como hemos podido saber hace solo unos minutos, el polémico McAfee, que actualmente se encontraba recluido en la prisión de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona, se ha quitado la vida. Los funcionarios públicos han intentado reanimarlo pero no ha sido posible, por lo que el personal médico solo ha podido certificar su muerte. Al lugar se ha desplazado una comitiva judicial con el fin de intentar determinar la causa de la muerte, si bien de momento todo apunta al suicidio.

Es una sorpresa, desde luego, pero es indudable que la situación actual de John McAfee distaba mucho de ser ideal. Desde la venta de McAfee a Intel, en agosto de 2010, empezó a protagonizar algunas noticias muy lejanas del perfil de experto en ciberseguridad y hombre de negocios que conocíamos hasta el momento, lo que hizo que ganara cierta relevancia pública pero, a cambio, arrojó sobre él una imagen de persona excéntrica que lo ha acompañado hasta el final de sus días.

Detenido en el aeropuerto de El Prat el 4 de octubre de 2020, a instancia de las autoridades estadounidenses y cuando se disponía a tomar un vuelo a Estambul, desde entonces John McAfee ha permanecido recluido en dicho centro, e incluso concedió alguna entrevista a medios en este periodo. La razón por la que la justicia de Estados Unidos es una supuesta deuda de 3,35 millones de euros, contraída al haber ocultado al fisco los ingresos obtenidos entre 2016 y 2018 con sus operaciones con criptomonedas.

Desde su ingreso en prisión, la justicia de Estados Unidos ha reclamado la extradición de John McAfee, que afirmaba encontrarse bastante cómodo en una cárcel española, «Las cárceles aquí son como el Hilton en comparación con Estados Unidos«, llegó a afirmar. El desencadenante de su suicidio ha debido ser, con prácticamente total seguridad, la decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tomada la semana pasada, y que autorizó la extradición que tanto temía McAfee, sumada a que ya antes de recibir esta noticia parecía encontrarse bastante desanimado, ha debido ser el detonante.

The US believes I have hidden crypto. I wish I did but it has dissolved through the many hands of Team McAfee (your belief is not required), and my remaining assets are all seized. My friends evaporated through fear of association.

I have nothing.

Yet, I regret nothing.

— John McAfee (@officialmcafee) June 16, 2021