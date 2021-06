Si eres usuario del software de Microsoft en general y de Microsoft Outlook y Microsoft Edge en particular, te interesa conocer la nueva extensión que acaba de lanzar la compañía, porque lo aúna todo en una ágil experiencia deslizante, y por el momento es exclusiva para el combo mencionado.

Por supuesto, una extensión llamada Microsoft Outlook es evidente que es exclusiva del servicio al que hace referencia. El uso del término exclusividad tiene más sentido aplicárselo al navegador Edge, pues al estar basado en Chromium es de esperar que las extensiones que se desarrollan para él y que Microsoft recoge en su propia tienda, sean por igual compatibles con el resto de derivados del navegador de Google.

Sea como fuere, Microsoft Outlook acaba de salir como versión previa y es pronto para augurar si llegará más allá de Edge o, tal y como sucede con algunas de las extensiones desarrolladas por Google para Chrome en torno a sus servicios, se quedará en exclusividad para el navegador de la compañía. Para lo que no es pronto, es para echarle un vistazo, porque aun estando sin terminar, atesora una funcionalidad que promete.

A todo esto y aunque seguramente ya lo sepas, cabe señalar para quien se encuentre con esto de nuevas que esta extensión de Microsoft Outlook para Microsoft Edge no es un mero complemento con el que gestionar el correo, dado que no es lo mismo Microsoft Outlook que Outlook. Así, el servicio de correo electrónico Outlook forma parte de Microsoft Outlook, en el que se engloban otros tantos de los servicios de productividad de la compañía.

Microsoft Outlook para Microsoft Edge

Microsoft Outlook para Microsoft Edge, sin embargo, se enfoca en acercar la gestión solo de algunos de los servicios de productividad de Microsoft; de los más destacados, incluyendo correo electrónico, contactos, calendario y tareas, todo con la comodidad de no tener que abrir una nueva pestaña del navegador o ejecutar una aplicación ex profeso para realizar alguna acción que puedas completar con dos clics y una pequeña anotación.

En otras palabras, esta no es típica extensión para el navegador web que se reduce a avisarte cuando te ha llegado un nuevo mensaje al correo. De acuerdo a su descripción, esta extensión te permite «leer, enviar y administrar el correo electrónico y obtener nuevas notificaciones del correo electrónico; crear eventos, ver los próximos eventos y unirse a reuniones en línea; crear, administrar y realizar el seguimiento de las tareas; administrar contactos».

Buscándole los tres pies al gato, se podría decir que lo único que se echa en falta en la extensión de Microsoft Outlook para Microsoft Edge es OneNote, el potente gestor de notas en la nube… Pero teniendo en cuenta que la extensión ya existe -y está disponible para Chrome también- y es tan completa que solo aportaría ruido a esta nueva, no parece haber nada que objetar. Con esta, además, ya no es necesario recurrir a desarrollos de terceros para añadir tareas a Microsoft To Do.

Porque… sí, esta extensión de Microsoft Outlook para Microsoft Edge es totalmente oficial, así que no tengas reparos en probarla. Puedes hacerlo a través de la tienda de complementos de Microsoft Edge.