Lo tienes claro, te gustaría actualizar a la próxima versión de Windows, pero necesitarás un PC para mover Windows 11, ya que el tuyo no cumple con los requisitos que ha listado Microsoft. Si te encuentras en esta situación no te preocupes, es probable que puedas recurrir a una simple actualización para cumplir con dichos requisitos, y que no te acabes viendo obligado a comprar un nuevo PC para mover Windows 11.

Sé que todavía hay mucha confusión alrededor de Windows 11, incluso a pesar de toda la información que os hemos dado en los últimos días, y es totalmente normal. Hace poco analizamos los requisitos mínimos de dicho sistema operativo para ofreceros una visión lo más clara posible de todo lo que iba a necesitar un PC para mover Windows 11, pero Microsoft ha confirmado recientemente que podría reducir los requisitos, y que los procesadores Ryzen serie 1000 y los Core de séptima generación acabarán siendo, casi con total seguridad, compatibles con dicho sistema operativo.

Con el objetivo de seguir aclarando dudas, y de allanaros el camino hacia esa esperada actualización a Windows 11, hemos decidido dar forma a esta guía donde veremos cinco consejos que os ayudarán a poner al día, y a actualizar sin esfuerzo, un vuestro PC y cumplir, de esa manera, con los requisitos necesarios para correr Windows 11.

Para que esta guía sea útil para todo el mundo, vamos a mantener un perfil bajo, de manera que incluso aquellos usuarios con menos presupuesto encontrarán útiles esos consejos, y daremos alternativas para aquellos usuarios que tengan un presupuesto más generoso. De esta manera, nadie se sentirá excluido, y todos encontraréis la ayuda que necesitáis. Con todo, si tenéis dudas podéis dejarlas en los comentarios.

1.-Consideraciones previas: ¿Qué necesita un PC para mover Windows 11?

Es el primer consejo, y también el más importante, ya que esta reflexión nos dará la base sobre la que deberemos tomar importantes decisiones, y nos ayudará a descubrir qué vamos a tener que cambiar para que nuestro PC pueda mover Windows 11.

Antes de entrar en materia, vamos a recordar qué requisitos ha listado Microsoft como imprescindibles, es decir, los que debe cumplir, sí o sí, un PC para mover Windows 11:

Procesador de 64 bits y doble núcleo a 1 GHz, pero limitado a aquellos soportados (Zen+ y superiores, Core de octava generación y superiores).

4 GB de memoria RAM.

Unidad de almacenamiento de 64 GB.

Tarjeta gráfica con soporte de DirectX 12.

Chip TPM 1.2 o alternativa fTPM.

Pantalla de 9 pulgadas o más con resolución HD.

Conexión a Internet.

Bien, lo primero que debes hacer es ver qué requisitos no cumple tu equipo, y después es importante valorar si podemos subsanarlo con una actualización o sí, por el contrario, es más recomendable comprar, o montar, un equipo nuevo.

En este sentido, uno de los escenarios más problemáticos sería aquél en el que el usuario tiene un PC cuya placa base no permite actualizar directamente a un procesador compatible. Por ejemplo, si tu equipo está basado en la plataforma AM3+ o anterior, o en un socket anterior a LGA1151 que no permite montar un procesador Coffee Lake.

Siguiendo con el ejemplo anterior, si tenemos memoria RAM compatible, y podemos salvar el resto de componentes del equipo, una actualización limitada a placa base y procesador sería viable, aunque requerirá más trabajo de montaje, y también nos obligará a hacer una inversión mayor. Si por el contrario no puedes salvar la mayoría de los componentes, sale más a cuenta que aproveches para montar un equipo totalmente nuevo. Entiendo que esto puede generar dudas, así que de nuevo os repito que podéis dejarlas en los comentarios, y os ayudaremos a tomar la decisión correcta.

2.-No te preocupes por el chip TPM: Es más fácil de resolver de lo que crees

Si tu PC cumple con todos los requisitos a nivel de hardware, pero no cuenta con un chip TPM no desesperes, la mayoría de las placas base lanzadas en los últimos años cuentan con conectores dedicados que nos permitirán montar una unidad de una manera muy sencilla, y su precio es bastante razonable, al menos de momento.

Antes de continuar quiero recordaros que los especuladores no han sido ajenos al anuncio de Windows 11, y que algunos ya han empezado a acumular chips TPM para drenar el mercado y revenderlos a precio de oro. Si tenéis claro que queréis poner a punto vuestro PC para mover Windows 11 y necesitáis un chip TPM no esperéis mucho, ya que podríais acabar encontrándoos precios absurdos.

Para comprobar si vuestra placa base cuenta con conector para instalar este chip, solo tenéis que consultar sus especificaciones oficiales. Es muy fácil, introducís el nombre exacto de vuestra placa base en Google, accedéis al resultado del fabricante oficial y miráis en la sección de especificaciones. En caso de que cuente con dicho conector, tendréis que buscar un chip TPM que sea compatible con vuestra placa base.

Los precios son muy variables, y ya están empezando a subir, pero todo lo que exceda de los 20 euros es una mala compra, ya que supone que estamos pagando de más. El proceso de instalación no tiene misterio, solo tenemos que buscar el conector dedicado en nuestra placa base e insertarlo. Una vez hecho, nos aseguramos de activarlo en la BIOS, si es necesario.

3.-Actualizar el procesador: Comprueba si tu placa base lo permite

Puede que cumplas todos los requisitos clave de Windows 11, incluido el del chip TPM, pero que tu procesador no esté en la lista de modelos soportados. Este va a ser un problema frecuente si Microsoft sigue dejando fuera los Ryzen 1000 y los Core de séptima generación, pero en muchos casos va a ser algo relativamente fácil de resolver.

En la web oficial de soporte del fabricante de tu placa base podrás comprobar si esta es compatible con procesadores que cuenten, de forma oficial, con soporte en Windows 11. Te en cuenta, no obstante, que aunque una placa base soporte generaciones de procesadores más actuales puede que requiera de un proceso de actualización de BIOS específico, así que realiza dicha actualización antes de cambiar el procesador.

Por ejemplo, las placas base AM4 con chipset serie 300 son compatibles con procesadores Ryzen 2000 y Ryzen 3000, que tienen soporte en Windows 11. Si tenemos un equipo con un procesador Ryzen 1000, podríamos actualizar la BIOS de la placa base y montar uno de esos dos procesadores sin problema. No tendríamos que cambiar la placa base, y podríamos dar forma a un PC para mover Windows 11 con una inversión mínima, ya que los Ryzen 2000, por ejemplo, se pueden encontrar en el mercado de segunda mano a precios bastante interesantes.

En el caso de Intel, solo las placas base con socket LGA 1151 y chipset serie 300 son compatibles con los procesadores Coffee Lake, así que si tenéis una placa base inferior tengo malas noticias, tendréis que cambiar tanto la placa base como el procesador. Con todo, si tienes un Ryzen 1000 o un Core de séptima generación espera, porque puede que al final sí acaben teniendo soporte.

4.-Cambia la tarjeta gráfica y actualiza a una con soporte de DirectX 12

Es otro de los grandes saltos que va a marcar el nuevo sistema operativo de Microsoft. Ya no bastará con una tarjeta gráfica compatible con DirectX 9, de hecho Windows 11 ni siquiera funcionará con DirectX 11. DirectX 12 será imprescindible en cualquier PC para mover Windows 11.

Normalmente, cualquier PC relativamente actual debería cumplir sin problema con este requisito, ya que, por ejemplo, las GTX 600 y las Radeon HD 7000, ambas con soporte de DirectX 12, llegaron al mercado entre 2011 y 2012. Sin embargo, algunos modelos de gama baja, como la Radeon HD 7450, no tienen soporte de DirectX 12, a pesar de que su nomenclatura nos haría pensar todo lo contrario.

Las GTX 400-500 basadas en Fermi (y los modelos superiores), así como las Radeon HD 7000 basadas en GCN (y superiores) soportan DirectX 12, así que lo tienes bastante fácil para actualizar tu tarjeta gráfica, incluso a pesar de la situación actual que vive el sector de las tarjetas gráficas de consumo general, debido a la inflación de precios que generó la especulación y la demanda anormal, consecuencia del auge del minado de criptodivisas.

No tienes por qué recurrir directamente al mercado de primera mano, puedes buscar una tarjeta gráfica económica de segunda mano y asegurarte una compatibilidad plena con Windows 11 por menos de 50 euros, pero en cualquier caso no te precipites, todavía falta para que llegue la versión final de dicho sistema operativo, así que espera, porque puede que la situación del sector de las tarjetas gráficas mejore en los próximos meses.

5.-Memoria RAM y almacenamiento: Dos actualizaciones sencillas

A día de hoy es más fácil encontrar un PC que cuente con 4 GB o más de RAM que con uno que disponga de menos de 4 GB de memoria. No obstante, si eres uno de los que se encuentra en el segundo grupo no te preocupes, realizar una ampliación de memoria RAM es sencillo, seguro y económico.

Para acertar con la memoria RAM, debes tener claros estos puntos:

Cuánta RAM tienes instalada, y si puedes aprovecharla. Por ejemplo, si tienes cuatro ranuras para RAM y has ocupado dos con dos módulos de 1 GB cada uno, podrías aprovecharla e instalar otros dos módulos de 1 GB en los espacios libres.

Si puedes conseguir, o no, memoria del mismo tipo que tienes instalada. Es lo ideal, ya que no es bueno mezclar diferentes tipos o versiones de RAM en una misma configuración.

Qué memoria soporta tu placa base. Es importante porque si compras RAM a una velocidad superior a la que soporta tu placa base, esta reducirá su frecuencia y habrás gastado dinero extra en comprar un componente que no vas a aprovechar. También debes tener cuidado con el tema de las latencias y el formato.

Si tienes que cambiar la RAM por completo no pasa nada, puedes encontrar kits de 4 GB y de 8 GB con precios muy económicos.

En el caso de la unidad de almacenamiento, también es raro encontrar equipos que no tengan más de 64 GB de capacidad de almacenamiento, pero en cualquier caso es una ampliación que también resulta sencilla y económica, salvo casos muy concretos (portátiles y equipos con el almacenamiento soldado, y sin posibilidad de ampliación).

Comprueba qué conectores y qué estándares soporta tu placa base, y compra una unidad SSD compatible. Lo más sencillo, y económico, sería adquirir un SSD de 128 GB SATA III, cuyo precio ronda los 20 euros. Con eso tendrías listo el PC para mover Windows 11.