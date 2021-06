Los requisitos de Windows 11 dejaron claro que, para poder actualizar a este sistema operativo, iba a ser necesario contar con un chip TPM 1.2 o, en su defecto, con una solución fTPM. En mi caso, no dispongo de un chip TPM 2.0 instalado en la placa base, pero mi PC, compuesto por una placa base GIGABYTE Aorus X570 Ultra y un procesador Ryzen 7 5800X, cuenta con fTPM, así que cumplo todos los requisitos para poder instalar Windows 11.

Desde que se anunció este sistema operativo hemos tenido muchas dudas sobre la rigidez que tendrán sus requisitos oficiales, y comentamos que cabía la posibilidad de que, al final, estos se acabasen relajando para permitir a un mayor número de usuarios el acceso a esa nueva versión. Hoy os puedo confirmar que no estábamos equivocados, ya que Microsoft ha confirmado que Windows 11 podrá funcionar en equipos que no cuenten con un chip TPM, pero no te emociones, esto estará fuertemente limitado y condicionado.

Neowin ha compartido un extracto de la información oficial que compartió Microsoft sobre Windows 11, y en ella podemos ver que el gigante de Redmond dará la posibilidad de instalar y ejecutar Windows 11 en equipos que no tengan una solución TPM o fTPM, pero esto estará limitado a:

PCs y equipos especiales para uso comercial procedentes de OEMs.

Pedidos de equipos personalizados, o con una imagen del sistema operativo personalizada.

En todos los casos, siempre será necesaria la aprobación previa de Microsoft, lo que significa que, al final, es el gigante de Redmond, y no los ensambladores, quien tiene «la sartén por el mango». En la imagen adjunta podéis ver el párrafo concreto que recoge lo que hemos indicado anteriormente.

Windows 11 necesitará, sí o sí, un chip TPM (o una solución fTPM)

Tenía la esperanza de que este requisito se acabara suavizando de una u otra forma, pero al final queda claro que no va a ser así. Si no contamos con un chip TPM, o con la alternativa fTPM, no podremos actualizar a Windows 11, salvo que Microsoft decida modificar, en algún momento, ese requisito dejándolo como opcional.

Personalmente, creo que es poco probable, pero también estoy convencido de que, al final, podría depender del éxito que tenga Windows 11. Si esta versión tiene una acogida relativamente pobre, quizá Microsoft acabe reconsiderando los requisitos y los suavice de forma parcial.

Si te preguntas si merecerá la pena actualizar a Windows 11, siento decirte que, de momento, no podemos darte una respuesta totalmente precisa y fiable. En mi caso, me gustan los cambios que ha introducido Microsoft a nivel de interfaz y de diseño, y el hecho de que la tecnología DirectStorage vaya a ser exclusiva de dicho sistema operativo ya es más que suficiente para animarme a actualizar, pero entiendo que para otros perfiles de usuario el interés puede ser menor o incluso nulo.

En cualquier caso, no te preocupes si no cumples los requisitos para actualizar a Windows 11. Si tu único obstáculo es el chip TPM 2.0, puedes comprar uno y conectarlo a tu placa base, y si prefieres seguir utilizando Windows 10 lo tendrás muy fácil, ya que este sistema operativo seguirá recibiendo soporte hasta 2025, según confirmó la propia Microsoft.