Aunque ZTE no es una de esas marcas que cuentan con una legión de seguidores y fans, es indiscutible que lleva ya tiempo produciendo smartphones muy destacables y que, además, suelen tener precios que los hacen bastante competitivos. Desde su tope de gama, el ZTE Axon 30 Ultra, hasta dispositivos muy asequibles con algunas funciones que uno no espera en la gama de entrada, esta compañía con origen en Shenzhen, China, ha sabido ganarse un lugar en un mercado tan competitivo como el de los smartphones.

El último ejemplo de que su departamento de I+D no se duerme en los laureles lo encontramos en un mensaje publicado por Lu Qianhao ejecutivo de ZTE en la red social Weibo del que se ha hecho eco Gizmochina, y en el que afirma que un smartphone con 20 de RAM podría estar en camino. Recordemos que, actualmente, los topes de gama oscilan entre los 12 y los 16 gigas (como el Axon 30 Ultra de la compañía) y, en algún caso muy puntual, con 18.

No hay, de momento, más información al respecto, por lo que no sabemos ni cuándo ni cómo podría llegar ese smartphone de ZTE con 20 gigas de RAM. Sí que cabe pensar que podría ser en su próximo buque insignia o, otra interesante posibilidad, en un smartphone para gaming, que es probablemente en la actividad en la que más podría llegar a notarse toda la cantidad de memoria con la que contaría el dispositivo.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que un incremento de memoria «en bruto» no significa, necesariamente, una mejora en el rendimiento. En la mayoría de los casos la clave se encuentra en la optimización y, como ejemplo de ello, tenemos el iPhone 12 Pro Max, insignia absoluto de Apple, y que cuenta con solo seis gigas de memoria RAM. Una cantidad de memoria que, al menos hasta el momento, parecen ser suficientes para sostener un excelente rendimiento.

Lo que nos lleva, claro, a hacernos una pregunta: ¿hay o habrá próximamente algún software capaz de sacar todo el partido de los 20 gigas del futuro smartphone de ZTE? Obviamente a largo plazo, dentro de año, sí, pero hablamos de un teléfono, y la vida media de los mismos no suele extenderse tanto. Y, lo que es peor, hacer crecer el rendimiento por la vía de los números puede descuidar los trabajos dedicados a la optimización, provocando que el hardware de los dispositivos esté infrautilizado.

Y que no se me malinterprete, me parece formidable que ZTE tenga los 20 gigas de RAM en su hoja de ruta, la tecnología evoluciona, está en su ADN, es solo que me preocupa que, como ya ha pasado en anteriores ocasiones en este mundo, entremos de nuevo en una guerra de los números que, al final, aporta a los usuarios bastante menos de lo que muchos creen.