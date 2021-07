WhatsApp te permitirá elegir la calidad al enviar vídeos

Tengo la sensación de que estos meses deben estar siendo bastante intensos en el equipo de ingeniería de WhatsApp. Y es que tras los agitados meses que ha vivido, desde el anuncio en enero del cambio en sus términos de uso, hasta la aceptación de que perdería muchos usuarios de obligar a aceptar dichos términos, la imagen del servicio se ha visto seriamente perjudicada, lo que se ha traducido en bastantes usuarios dando el salto a otras plataformas.

Es cierto que Facebook finalmente ha dado marcha atrás, y que por lo tanto será posible seguir usando Whatsapp sin aceptar la cesión de datos, pero para muchos usuarios que ya han dado el salto a otras plataformas, es posible que esto no sea suficiente. Ya sea porque han encontrado funciones interesantes en otros servicios, o porque se sienten cómodos en otra plataforma y no les apetece pensar en cambiar de nuevo, ahora Whatsapp tiene que pelear para intentar recuperar todos esos usuarios perdidos e intentar, por el camino, ganar también otros nuevos.

Y es por esto que decía que su equipo de ingeniería debe estar trabajando a pleno rendimiento, pues a lo largo de los últimos meses no han dejado de producirse informaciones relacionadas con nuevas funciones y mejoras de las ya existentes. Desde los mensajes que se eliminan tras ser vistos, hasta el cada vez más cercano modo multidispositivo, parece que no se están dejando absolutamente nada en el tintero, algo que personalmente me parece muy positivo.

El último ejemplo de ello lo encontramos en WABetaInfo, que analizando la última beta de Whatsapp ha detectado una novedad que podría debutar próximamente, y que será muy bien acogida por quienes lo emplean para compartir contenido multimedia. Y es que, según podemos ver en las imágenes publicadas por dicha web, WhatsApp permitirá elegir la calidad a la hora de compartir vídeos con tus contactos.

A expensas de que se produzcan cambios entre su estado actual y la versión definitiva, es decir, la que llegará a los usuarios, estos son los tres modos que ofrecería WhatsApp para compartir vídeos:

Automático (recomendado) : WhatsApp detectará cuál es el mejor algoritmo de compresión para los vídeos en cada situación.

Mejor calidad : Como su propio nombre indica, el vídeo será enviado con la mayor cantidad posible, independientemente de la conexión.

Ahorro de datos :De manera conjunta con la configuración de Android (la beta probada es la de este sistema operativo), si el modo de ahorro de datos está habilitado, WhatsApp comprimirá los videos antes de enviarlos, aunque también podrá escogerse esta opción de manera independiente.

Uno de los principales problemas de este tipo de servicios es que siempre optimizan los archivos antes de enviarlos. Y sí, cuando digo optimizan, quiero decir que los modifican, reduciendo su calidad, para que su tamaño sea inferior y se envíen más rápido. En algunas ocasiones esto tiene sentido, pero hay otras en las que no, y que no sea posible escoger la calidad manualmente para cada envío, eludiendo la optimización cuando el usuario lo desee es, sin duda, una limitación que reduce su utilidad.

No hay, de momento, datos sobre cuándo debutará esta nueva función de Whatsapp, por lo que de momento queda esperar.