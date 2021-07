Microsoft puede decir, de momento, que se ha deshecho de los pantallazos azules de la muerte en Windows 11. No ha sido un milagro, sino un simple cambio de color, ya que a partir de ahora esos pantallazos pasan a tener un fondo negro, en lugar del clásico tono azul que ha venido utilizando la compañía de Redmond.

Antes de nada, quiero dejar claro que este es un cambio que está presente en la versión Insider de Windows 11, lo que significa que no tiene porqué mantenerse de forma permanente. Recordad, en este sentido, que no hace mucho Microsoft también probó los pantallazos de la muerte en color verde con algunas de sus builds dentro del canal Insider, y que estás al final no se trasladaron a la versión final.

No hay nada confirmado, pero creo que lo más probable es que Microsoft opte, al final, por mantener el color azul. Con todo, y teniendo en cuenta que Windows 11 representa un salto importante frente a Windows 10 en términos de interfaz, tampoco me atrevo a descartar por completo el debut en la versión final del pantallazo negro de la muerte, un nombre que, la verdad, suena más «peligroso» e impone más por lo que simboliza el color negro.

Bromas aparte, más allá del cambio de color, el pantallazo negro de la muerte no introduce ninguna novedad o cambio funcional frente al pantallazo azul de la muerte, así que es una curiosidad, sin más.

Windows 11 y los fondos negros: No es el primero en utilizarlos

Si hablamos de pantallazos negros de la muerte, puede que nuestros lectores más veteranos crean que Windows 11 ha sido el primer sistema operativo en utilizarlos, pero la verdad es muy distinta. Este tipo de errores, con ese fondo en negro, ya se registraban en Windows 3.x, como podéis ver en la imagen que aparece justo encima de estas líneas. Su función era la misma que los pantallazos actuales, congelar el sistema operativo cuando concurren errores graves para evitar daños críticos.

Microsoft ha explicado anteriormente los cambios de color de los pantallazos azules como una manera de diferenciar, con mayor facilidad, los errores que se producen en builds previas dentro del canal Insider de aquellos que suceden en las versiones definitivas de cada build, así que esa misma explicación podría trasladarse directamente al pantallazo negro de la muerte que muestra Windows 11.

Los fondos en negro también han sido un clásico asociado al error que se produce cuando el sistema no detecta una unidad de arranque válida, o cuando hay problemas para iniciar el sistema operativo. Todavía me acuerdo de la primera vez que sufrí ese error, casi me da un vuelco el corazón, era muy joven y era la primera vez que me veía obligado a reinstalar Windows 95.

¿Veremos un Windows 11 con pantallazos negros de la muerte o se mantendrá el azul? ¿Vosotros qué pensáis?