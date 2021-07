Hace ya algún tiempo que no sabíamos nada de los futuros Google Pixel 6 y Google Pixel 6 Pro. Y sí, claro, cuando hablo de saber, en realidad me refiero a rumores y, sobre todo, filtraciones. Entre abril y mayo sí que tuvimos algunos avances no oficiales, desde el SoC que lo moverá hasta su nuevo y muy atractivo diseño. Sin embargo, el grifo de las filtraciones se cerró y, estando en las fechas en las que estamos, casi cabía esperar que hasta la vuelta de verano ya no hubiera novedades.

Sin embargo hoy ha habido sorpresa, pues el más que reconocido y prolífico filtrador Jon Prosser ha publicado las que podrían ser buena parte de las especificaciones de los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro, cuya presentación esperamos que se produzca a finales de año, probablemente entre octubre y noviembre. Y parece que en esta ocasión Google ha decidido que el salto de una generación a la siguiente sea más que apreciable.

Lo primero es, como ya habrás visto, su nombre, y es que Google abandonaría la denominación XL de su tope de gama, que se sustituye por Pro, sin duda bastante más común actualmente en el sector, y que hace que los usuarios no interpreten que solo se trata de una diferencia de tamaño, sino también de prestaciones. Puede parecer un cambio menor, pero seguramente cambie la percepción que tienen no pocos usuarios se modifique con este cambio de nombre.

Con respecto a fecha, aunque según Prosser no hay nada cerrado a esta fecha, sus fuentes apuntan a octubre, y la gran noticia, más allá de sus especificaciones, es que Google se habría planteado un mínimo de cinco años de actualizaciones de software tanto para el Google Pixel 6 como para el Google Pixel 6 Pro. Un plazo de soporte que, sin duda, hace que resulten una opción más que interesante para aquellos usuarios que exprimen la vida de sus smartphones, grupo en el que me incluyo.

Google Pixel 6 y Google Pixel 6 Pro: Especificaciones técnicas