Gamescom 2021 confirma la presencia de EA, Xbox y Activision

Después de su primer adelanto de un evento totalmente digital el pasado mayo, la Gamescom 2021 ha comenzado a adelantar algunos nuevos detalles sobre los algunas de las compañías que participarán en la feria de videojuegos de este año, así como su fecha definitiva de celebración, que se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto.

Además de la ya recurrente Opening Night Live presentada por Geoff Keighley, al igual que ya vimos con la última feria del E3 2021, las desarrolladoras y distribuidoras parecen bastante más volcadas en volver a los grandes eventos comunes, con grandes confirmaciones como Microsoft, Xbox y Bethesda, Koch Media, Bandai Namco, Ubisoft e incluso Electronic Arts, que en esta ocasión dejará de lado su evento propio. Así pues, ya podemos ver publicado el listado completo de participantes.

Una notable presencia que se completará con la presencia de hasta «80 títulos independientes seleccionados de primera categoría, que se exhibirán en grandes stands virtuales en el Indie Arena Booth Online«. Con suerte, estas cabinas virtuales serán un reemplazo digno de su contraparte física, y al menos una maldita vista mejor y más utilizable que el desastre que era el portal virtual y las cabinas de E3 .

gamescom is a multiplayer experience, and this year we’ve got some big names in the lobby. 😎

Learn more about the official partners of #gamescom2021 here:

➡️ https://t.co/arlSzsEU6B pic.twitter.com/YOruOUj77k

— gamescom (@gamescom) July 15, 2021