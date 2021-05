Apenas dos meses desde que se anunciase su vuelta parcial a la normalidad con un evento híbrido, finalmente la Gamescom 2021 ha anunciado un nuevo cambio para su celebración de este año, mostrando su empeño en no cancelar el evento bajo ninguna circunstancia.

Tal y como podemos ver en el último comunicado publicado en la web oficial del evento, Oliver Frese, director de operaciones de Koelnmesse (organización al cargo de la Gamescom 2021) declaraba: “Junto con el juego, la Asociación Alemana de la Industria de los Juegos, hemos puesto toda nuestra energía en hacer posible la Gamescom 2021 en un formato híbrido tanto para los fanáticos como para la industria. Sin embargo, a pesar de que el concepto híbrido fue muy bien recibido por los socios, tuvimos que reconocer que gamescom todavía llega demasiado pronto para muchas empresas de la industria debido a la confiabilidad de planificación requerida. Una cosa está absolutamente clara: todos los involucrados ahora necesitan confiabilidad en la planificación«.

Algo que básicamente podemos resumir en que la Gamescom 2021 finalmente se llevará a cabo en un formato exclusivamente digital, con un acceso completamente gratuito para los fans de todo el mundo.

NO RETREAT, NO SURRENDER! 🚨 #gamescom2021 goes digital! Ready for an adventure? ➡️ gamescom epix will lead you on a special quest 🎉💯 Back again: gamescom: Opening Night Live with @geoffkeighley and our awesome shows. Statement: https://t.co/kV25mQWAJT pic.twitter.com/qBM5qiE8AP

— gamescom (@gamescom) May 5, 2021