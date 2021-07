Cierra los ojos durante un momento, haz un pequeño viaje en el tiempo e intenta recordar cuál ha sido el peor fallo que ha dado tu PC. No tiene por qué ser tu PC actual, puede ser un PC de cualquier época, incluso el primero que tuviste. Sí, ese que tanto castigo recibió porque eras un joven inexperto que metía la pata con frecuencia. Tranquilo, fuiste el único.

En mi caso, la verdad es que tengo bastante suerte en este sentido. Mis PCs no han dado realmente ningún fallo especialmente grave, al menos no por sí mismos. Haciendo memoria, el peor fallo que recuerdo fue una fuente de alimentación que, por desgracia, salió defectuosa. La cosa fue muy sencilla, había montado, por piezas, un PC configurado con:

Intel Core 2 Duo E8200. Conseguí subirlo a 3,3 GHz sin problema, y tuvo una larguísima vida útil.

Tarjeta gráfica GeForce 9600 GT con 512 MB de memoria GDDR3.

2 GB de memoria RAM, que posteriormente amplié a 4 GB.

Disco duro de 250 GB.

Fuente de alimentación Xilence de 480 vatios.

No tenía ningún tipo de desequilibrio, de hecho la fuente superaba sin problema las necesidades del PC, pero una mañana fui a encenderlo y el equipo no daba respuesta. Como era un montaje nuevo, lo primero que pensé es que la fuente había muerto, y nada más llevarlo al servicio técnico pude confirmarlo. Al conectar otra fuente, el equipo funcionaba perfectamente.

Tuve bastante suerte, ya que el peor fallo que me ha dado un PC no fue especialmente grave, es decir, la fuente «murió sola», no se llevó ningún componente con ella. Curiosamente, me instalaron una nueva unidad del mismo modelo y sigue funcionando como una campeona hasta el día de hoy. Por eso digo siempre que no podemos condenar a un fabricante por un producto defectuoso, todos los componentes tienen una tasa determinada de fallo, y quizá tengas la mala suerte de que te toque a ti lidiar con ellos.

Y tú, ¿cuál ha sido el peor fallo que te ha dado tu PC?

La verdad es que he estado tentado a elegir, como peor fallo, el que me hizo desaparecer las unidades SSD, pero no lo he hecho porque no me parecía justo. Dicho fallo estuvo motivado por las actualizaciones de Windows 10, y no por un problema asociado al hardware, así que por eso he preferido descartarlo.

Ahora os toca a vosotros, nos leemos en los comentarios.