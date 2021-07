El gigante de Redmond ha lanzado Windows 10 21H2, una actualización semestral que, de momento, solo se encuentra disponible en fase de pruebas, y que, si todo va según lo previsto, estará disponible a nivel general en algún momento de este mismo mes de octubre. Si se confirma, su nombre definitivo debería ser Windows 10 October 2021 Update, siempre que Microsoft mantenga el clásico esquema tradicional de nombres que viene utilizando para sus actualizaciones semestrales.

Uno de los objetivos más importantes que se ha marcado Microsoft con Windows 10 21H2 es dar un importante balón de oxígeno a todos aquellos que, por una razón u otra, no puedan o no quieran actualizar a Windows 11, un sistema operativo que también llegará a finales de este mismo año que, como vimos en este artículo, tendrá unos requisitos claramente superiores a los de Windows 10, algo que actuará como una importante barrera a la hora de actualizar.

Windows 10 21H2 será, por tanto, la próxima gran actualización semestral que recibirá dicho sistema operativo, y coexistirá con Windows 11. Puede que Microsoft decida mantener su estrategia actual, y que siga lanzando dos actualizaciones semestrales al año para Windows 10, pero todavía no hay nada seguro en este sentido, así que ahora mismo lo mejor que podemos hacer es esperar. Personalmente, creo que es poco probable que, tras la llegada de Windows 11, Microsoft opte por mantener las dos actualizaciones semestrales para Windows 10, pero solo el tiempo nos resolverá esta duda.

Un vistazo a las novedades que trae Windows 10 21H2

Esta nueva actualización Windows 10 trae algunas novedades importantes, entre las que podemos destacar:

Activación del soporte de WPA3 H2E para mejorar la seguridad de las redes Wi-Fi. Las siglas H2E se refieren a «Hash-to-Eelement», una tecnología que ofrece mayor protección frente a ataques de canal lateral, y también otras mejoras generales a nivel de seguridad.

para mejorar la seguridad de las redes Wi-Fi. Las siglas H2E se refieren a «Hash-to-Eelement», una tecnología que ofrece mayor protección frente a ataques de canal lateral, y también otras mejoras generales a nivel de seguridad. Computación GPU en WSL (Subsistema de Windows para Linux), una novedad muy esperada que debería ayudar a mejorar el rendimiento de los contenedores, y hacer la vida un poco más fácil a los desarrolladores. Es importante tener en cuenta que será necesario contar con una GPU compatible con DirectX 12.

(Subsistema de Windows para Linux), una novedad muy esperada que debería ayudar a mejorar el rendimiento de los contenedores, y hacer la vida un poco más fácil a los desarrolladores. Es importante tener en cuenta que será necesario contar con una GPU compatible con DirectX 12. Mejoras de rendimiento y de estabilidad, así como determinadas correcciones de errores que conoceremos cuando se publique el listado oficial con las notas finales de esta nueva actualización de Windows 10, algo que ocurrirá, como anticipamos, en octubre de este año.

Windows 10 21H2 será una actualización que ampliará el soporte de dicho sistema operativo en sus diferentes versiones. Si todo va según lo previsto, Windows 10 seguirá teniendo soporte, en sus versiones «Pro» y «Home», hasta octubre de 2025. Estaremos atentos a ver qué ciclo de actualizaciones decide mantener Microsoft en los próximos años.

Si el gigante de Redmond opta por mantener el ritmo actual, la próxima gran actualización que recibirá Windows 10 será la May Update 2022, cuyo lanzamiento debería producirse en algún momento del mes de mayo del próximo año. Windows 11 debería amoldarse a un ritmo de actualizaciones semestrales, al menos en teoría, pero como ya he dicho no hay nada definitivo ahora mismo.