Steam Deck, la consola portable de Steam ya es oficial

Lo esperamos desde mayo, cuando se filtró, y finalmente hoy ya lo sabemos (casi) todo sobre Steam Deck, la consola portable diseñada por Valve y que, a la espera de verla en funcionamiento, ya podemos afirmar que supone un soplo de aire fresco para el sector y un interesante toque de atención a Nintendo, que hasta ahora ha gozado de la exclusividad en este segmento de mercado. Una exclusividad por incomparecencia de sus rivales, y que verá su fin dentro de unos meses.

No obstante, el primer punto por el que Nintendo puede respirar con alivio tiene que ver con el precio. Y es que no parece que Valve tenga intención en entrar en una guerra de precios, al estilo de las que solemos ver entre Sony y Microsoft. Y es que el precio de partida de la Steam Deck, que se va a comercializar en tres versiones, es de 419 euros, y puede llegar a alcanza los 679 en el modelo tope de gama. Veamos las diferencias entre cada uno de ellos:

La Steam Deck de entrada cuenta con 64 gigas de almacenamiento eMMC e incluye un estuche de transporte. Su precio es de 419 euros .

cuenta con de almacenamiento eMMC e incluye un estuche de transporte. Su precio es de . El modelo intermedio da un importante salto, pues pasa a contar con 256 gigabytes NVMe SSD , por lo que no solo cuadruplica la capacidad del modelo de entrada, sino que además también ofrece un mejor rendimiento en este aspecto. Incluye el estuche de transporte y un lote de perfil exclusivo de la Comunidad Steam. Su precio es de 549 euros .

da un importante salto, pues pasa a contar con , por lo que no solo cuadruplica la capacidad del modelo de entrada, sino que además también ofrece un mejor rendimiento en este aspecto. Incluye el estuche de transporte y un lote de perfil exclusivo de la Comunidad Steam. . El modelo tope de gama de la Steam Deck multiplica por dos la capacidad de almacenamiento del modelo intermedio, con una NVMe SSD de 512 gigas y, además, cuenta con pantalla antirreflectante. Además incluye el estuche de transporte, el lote de perfil exclusivo de la Comunidad Steam y un teclado virtual con un tema exclusivo. Su precio es de 679 euros.

En lo referido al interior de la Steam Deck, encontraremos una APU AMD personalizada con una CPU Zen 2 4c/8t con una velocidad de entre 2,4 y 3,5 gigahercios y una GPU RDNA 2, acompañada de 16 gigas de RAM LPDDR5. Estos componentes son comunes en los tres modelos, que solo se diferencian en los puntos mencionados anteriormente. Por lo tanto, y salvo por las diferencias en el acceso al soporte de almacenamiento, el rendimiento de los tres modelos debería ser similar.

Dado que hablamos de una consola portátil, evidentemente su pantalla es otro elemento clave. Hablamos de una pantalla táctil LCD de siete pulgadas con una resolución de 1.280 x 800 puntos en una proporción de aspecto 16:10, con una frecuencia de refresco de 60 hercios y un brillo medio de 400 nits. Y en lo referido a su conectividad, cuenta con WiFi en las bandas de 2,4 y 5 gigahercios (a/b/g/n/ac) y Bluetooth 5. Para alimentar todo este conjunto, cuenta con una batería de 40 Wh que, según Valve, ofrecerá una autonomía de entre dos y ocho horas.

Como ya habrás visto en la imagen, Steam Deck cuenta con muchos controles:

Botones A, B, X e Y.

Cruceta.

Gatillos analógicos L y R.

Botones frontales L y R.

Botones de Ver y de Menú.

4 botones de empuñadura asignables.

2 sticks analógicos de tamaño completo con toque capacitivo.

2 trackpads cuadrados de 30 mm con retroalimentación háptica.

Pantalla táctil.

Además, aunque la consola no la incluirá, Steam también comercializará una estación de conexión, a modo de Dock, con la que será posible conectar la Steam Deck a una pantalla externa. Todavía no hay detalles sobre la misma, por lo que desconocemos qué señal de salida será capaz de ofrecer. Además, la base también podrá emplearse para conectar la Steam Deck a la red eléctrica, a Internet mediante cable y para emplear periféricos USB.

Steam Deck: Juegos

El hardware es importante, por supuesto, pero de poco sirve si luego la consola no cuenta con una buena selección de títulos, y este es el punto en el que Steam Deck apunta más alto. Tan alto, en realidad, que a falta de probarla me pregunto si no habrá iniciado el vuelo de Ícaro. Y es que, copio textualmente lo que podemos leer en su página web:

Una vez hayas iniciado sesión en Steam Deck se mostrará toda tu biblioteca, como si fuera otro PC. Podrás encontrar tus colecciones y favoritos, exactamente donde los dejaste.

Sí, exacto, toda tu biblioteca de Steam estará disponible para jugar en la consola. Aquí podemos ver la importancia de Proton, que entendemos que será clave para que todos los títulos puedan correr sobre SteamOS. Y sí, efectivamente Valve vuelve a confiar en su OS, en esta ocasión en la versión 3.0 del mismo, basada en Arch.

Y cuando afirmo lo del vuelo de Ícaro no lo hago en referencia al sistema operativo, pues la apuesta clara de Valve por Linux no es algo nuevo (puedes leer bastante información al respecto en MuyLinux, que seguro que próximamente nos contarán más sobre la resurrección de SteamOS), y que haber optado por una GPU de AMD puede hacer que todo vaya como la seda. No, mi preocupación tiene que ver con el hardware, y con la interpretación errónea que pueden hacer algunos usuarios, sobre si Steam Deck será capaz de mover juegos de última generación de manera fluida.

Desde que se han hecho públicas las especificaciones de esta consola, han empezado a circular por Internet algunas comparaciones muy interesantes, y en este punto me quedo con una, que equipara (con matices, obviamente) el rendimiento de Steam Deck con el de una PlayStation 4. Seguramente no será difícil imaginar por dónde voy, ¿verdad? ¿Qué ocurrirá si intentamos jugar a Cyberpunk 2077, por poner un ejemplo, en esta consola?

A falta de poder probarla y comprobar su rendimiento, y esperando que la optimización del sistema haga que me equivoque, mucho me temo que plantear que la Steam Deck es como un PC para jugar es, quizá, picar un poco demasiado alto. Pero bueno, tampoco sería la primera (ni la segunda, ni la tercera, etc.) vez que me equivoco y, aunque vaya en contra de mi capacidad de análisis, espero poder decir, dentro de unos meses, que me ha vuelto a pasar.

Sea como fuere, el aspecto de Steam Deck es realmente prometedor, y la buena noticia es que será posible reservarla a partir de hoy viernes 16 a las 19.00 (hora peninsular española), siempre y cuando hayas efectuado alguna compra en Steam con anterioridad a junio de 2021, una medida con la que Valve intenta limitar la reventa. Eso sí, hemos dicho reservar, para disfrutarla aún tendrás que esperar, puesto que las primeras unidades empezarán a entregarse en diciembre de este año. Quizá es momento de empezar a adelantar las compras de Navidad…

Más información: web oficial