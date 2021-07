Intel podría adquirir la firma de semiconductores GlobalFoundries por 30.000 millones de dólares, destaca un informe de The Wall Street Journal citando fuentes cercanas a una operación de alto perfil con la que el gigante del chip buscaría solventar sus problemas de producción de chips.

GlobalFoundries es la segunda foundrie mundial tras TSMC por ingresos y posee grandes fábricas repartidas por Asia, Estados Unidos y Europa, donde tiene la mayor planta de semiconductores europea en la ciudad alemana de Dresde. Como sabes, una foundrie se dedica a fabricar semiconductores por encargo y con diseño de terceras compañías.

GlobalFoundries es propiedad del fondo soberano de inversión Mubadala Investment Co. con sede en Abu Dhabi. Y seguro que te suena porque formó parte de AMD hace años, pero ésta tuvo que venderla para reducir costes cuando pasaba por el peor momento financiero de su historia. Sin embargo, GlobalFoundries y AMD mantienen desde entonces un acuerdo estratégico de suministro de chips. Y decimos esto porque podría ser un problema para la compra por Intel ante las cuestiones antimonopolio que puede suscitar.

Intel y GlobalFoundries

Intel está en una situación complicada. Ha tenido serios problemas en la transición a los procesos de fabricación de los 10 nm y ve amenazada su posición de privilegio en chips de computadoras por la presión de AMD y sobre todo por los cambios de la industria hacia otro tipo de arquitecturas, principalmente ARM, pero también otras como RISC-V. Al tiempo, ve una nueva oportunidad de negocio ante la escasez de chips actual que tiene estrangulada a la industria de la tecnología.

Si la amenaza de Apple en su apuesta por ARM es evidente, ya que el resto de fabricantes de PCs pueden seguir sus pasos y reducir la compra de chips a Intel, AMD se ha convertido en un gran rival en CPUs para PCs y NVIDIA no es lo menos en servidores con sus CPGPU, cada vez más usadas en aplicaciones de Inteligencia Artificial, aprendizaje profundo y computación de alto rendimiento.

Consciente de la situación, el nuevo CEO de Intel, Pat Gelsinger, anunció Intel IDM 2.0 en su primer discurso público. Este programa es uno de los mayores cambios de estrategia empresarial de la historia del gigante del chip, contemplando tres partes diferenciadas y novedosas para mantener a Intel al frente del negocio de semiconductores:

Fabricación interna . Clave para el suministro de sus propios procesadores y reducir los problemas actuales que le han llevado (por primera vez) a subcontratar la fabricación a proveedores externos.

. Clave para el suministro de sus propios procesadores y reducir los problemas actuales que le han llevado (por primera vez) a subcontratar la fabricación a proveedores externos. Fábricas externas . Uso de foundries como TSMC, Samsung y GlobalFoundries para determinados productos que Intel denomina «núcleo de ofertas informáticas» para consumidores y empresas.

. Uso de foundries como TSMC, Samsung y GlobalFoundries para determinados productos que Intel denomina «núcleo de ofertas informáticas» para consumidores y empresas. Intel Foundry Services. Intel se convertirá en una foundry para abrirse a producir chips para terceros fabricantes.

Hay que recordar que las tecnologías de fabricación son absolutamente clave en la industria actual de los semiconductores y afectan a sus características más importantes como rendimiento, densidad, consumo y costes. Intel tiene tecnología y patentes para todo ello, pero está por ver su capacidad real para llevar a cabo la estrategia, teniendo en cuenta los graves problemas que ha tenido en la transición a procesos tecnológicos de fabricación a los 10 nanómetros y el retraso de los 7 nm que se esperaba para 2018.

Intel no puede perder más ritmo y la compra de GlobalFoundries permitiría acelerar la estrategia marcada. Con esta foundrie, se garantizaría el suministro de chips propios y podría entrar en el negocio de la ‘fundición’ para fabricar chips de terceros en un momento en que la demanda de semiconductores está en valores récord y no solo para producir productos de tecnología, si no en otras industrias como la automotriz.