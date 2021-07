Prime Video podría hacerse con parte de la Liga española

Llevamos tiempo hablando del imparable crecimiento de Prime Video, una crecimiento en el que su empresa matriz, Amazon, no parece escatimar en costes. Ya sea por la vía de las adquisiciones, como en el caso de los estudios MGM, o mediante acuerdos estratégicos como el que ha suscrito recientemente con Universal Studios, todo esto sin perder de vista la enorme inversión que está realizando para tener sus propias producciones audiovisuales, tanto series como películas, o su colaboración en la producción de títulos de terceros, para que su debut en VOD sea en Prime Video.

Ahora bien, la última noticia en este sentido plantea un giro de lo más interesante, y que conecta con algo de lo que hablamos hace algunas semanas. Y es que, según hemos podido leer en 20 Minutos, Amazon se encontraría en conversaciones con LaLiga, entidad presidida por Javier Tebas y de la que depende la competición futbolística española en sus varias divisiones. Si finalmente LaLiga y Amazon llegan a un acuerdo, Prime Vídeo podría ofrecer varias jornadas completas de primer y segunda división, en algún momento de la temporada 2022-2023.

En la actualidad rige el acuerdo suscrito entre LaLiga, Movistar y Mediapro, que garantiza la exclusividad de todos los partidos de la competición para la división audiovisual de la teleco española. Sin embargo dicho contrato finalizará cuando concluya la temporada 2021-2022, por lo que es más que probable que ya se hayan iniciado múltiples negociaciones entre LaLiga y diversas empresas, con el fin de hacerse con derechos de emisión de los partidos de la competición, y es ahí dónde Amazon podría dar la campanada con Prime Video.

Cada día es más evidente el interés de las plataformas de contenido bajo demanda en los eventos deportivos. Hace un par de semanas te hablamos del acuerdo al que han llegado YouTube y la UEFA por el que YouTube emitirá gratis la UEFA Women’s Champions League, y solo unas pocas semanas antes Ibai se hizo con los derechos de la Copa América para emitirla, para España, a través de su canal de Twitch. La retransmisiones deportivas pueden estar muy presentes en el medio plazo de estos servicios.

Evidentemente, eso sí, no hay que hacerse ilusiones en este caso con respecto a la gratuidad del contenido. En el hipotético caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto y Prime Video pueda emitir varias jornadas de liga, es evidente que el acceso a las mismas no será gratuito, o al menos no totalmente. Cabe la posibilidad de que algún partido se emita en abierto, pero con toda probabilidad el resto serán de pago. será interesante, mucho, comprobar la acogida que obtiene esta nueva oferta de la plataforma. Todavía falta más de un año, pero es algo que ya suscita interés.