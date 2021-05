Parece que una consola de Steam podría estar mucho más cerca de lo que habría cabido imaginar hace solo unas horas. Y es que en realidad, no es algo que pareciera estar en los planes de Valve. Sí que, desde hace ya bastante tiempo, hemos tenido dudas sobre si la compañía se plantearía dar el salto a ese mercado, pero obviamente de otro modo, no con su propio hardware. más aún si tenemos en cuenta la experiencia previa con las Steam Machines.

Eran varias, hasta ahora, las vías por las que nos planteábamos el salto de Valve a las consolas, y como recordarás ya las abordamos hace unas semanas, a raíz de unas crípticas declaraciones de Gabe Newell, en las que preguntado por se si Steam pensaba portar juegos a consolas o su foco se mantenía en PC, respondió «Tendrá una mejor idea de eso para fines de este año […] Y no será la respuesta que esperabas. Dirás ‘¡Ah-ha! Ahora entiendo de lo que estaba hablando’«. Y sí, definitivamente una consola de Steam es lo que, al menos en ese momento, nadie esperaba. Hasta hace unas horas.

Pavel Djundik, el creador del popular servicio SteamDB, ha publicado varios tweets en los que afirmaba haber encontrado en el código de la versión beta del cliente de Steam varias referencias a SteamPal, un enigmático dispositivo que, además, llega acompañado de una nueva categoría de juegos, cuyo nombre es, quizá ya lo hayas imaginado, SteamPal Games. En dichos mensajes Djundik habla de Neptune, un proyecto de Valve, del que ya se vieron señales hace algunos meses, con referencias a juegos optimizados para un dispositivo.

Solo esto ya nos hacía pensar claramente en una consola de Steam, una consola portátil según afirmaba Pavel, y sus pesquisas se han confirmado con la publicación de una exclusiva de Ars Technica, en la que el medio confirma la consola de Steam, una portátil al estilo de Nintendo Switch pero que en realidad sería un PC y que contaría con controles como los Joy-con (no extraíbles, eso sí) y pantalla táctil. Dada la apuesta de Valve por Linux, cuesta poco imagianr que la consola de Steam contaría con una distribución personalizada de este sistema operativo.

Valve’s «Neptune» controller shows up in latest Steam client beta again.

It’s named «SteamPal» (NeptuneName) and it has a «SteamPal Games» (GameList_View_NeptuneGames)

— Pavel Djundik (@thexpaw) May 25, 2021