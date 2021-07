Windows 11 LTSC será la versión de soporte extendido del nuevo sistema operativo de Microsoft. Un calco a lo que ofrecen algunas distribuciones Linux (y el existente de Windows 10) y edición importante sobre todo para empresas que busquen la mayor estabilidad y garantías de soporte en Windows.

El lanzamiento temprano de Windows 11 y su convivencia temporal con Windows 10, ha obligado a Microsoft a ajustar el soporte y ciclo de vida para ambos. La compañía lo ha aclarado en este artículo de techcommunity y entre los cambios podemos destacar los siguientes:

La próxima versión Long-Term Servicing Channel se basará en Windows 10 21H2 y se lanzará a finales de 2021.

El ciclo de vida de la próxima LTSC se reduce de diez a cinco años.

La versión actual LTSC basada en Windows 10 1809 no se ve afectada y mantendrá el soporte de 10 años prometido, hasta 2029.

El soporte oficial para las versiones generales de consumo de Windows 10 se mantiene y se extenderá hasta octubre de 2025.

Sin embargo, todo apunta que Windows 10 21H2 será la última para la que se ofrecerá actualización de funciones. La compañía dice que esta cuestión la está debatiendo internamente y se comunicará en su momento.

Relacionado con lo anterior, no se ha aclarado si Microsoft seguirá enviando Windows 10 a los fabricantes OEM para instalación en equipos nuevos o apostará únicamente por Windows 11.

Windows 11 LTSC tendrá que esperar

Aunque no se ha anunciado oficialmente, por lo que sabemos hasta ahora de la lista publicada por Bluetooth SIG, Microsoft ampliará el número de versiones de Windows 11 para consumo y empresas a las siguientes:

Windows 11 Home.

Windows 11 Pro.

Windows 11 Pro Education.

Windows 11 Pro for Workstations.

Windows 11 Enterprise.

Windows 11 Education.

Windows 11 Mixed Reality.

Windows 11 SE (para el modo S)

Ninguna de ellas tendrá soporte de largo término en el lanzamiento del sistema y al menos transcurrirán tres años hasta la llegada de la primera versión LTSC, seguramente para el Windows 11 Enterprise. Teniendo en cuenta que la próxima LTSC sobre Windows 10 21H2 estará soportada hasta finales de 2026 (cinco años) y que las empresas (donde más se usan estas versiones) no suelen tener prisa en cambiar de sistema (y más con los fallos anteriores de Windows), la conclusión rápida es que Windows 11 puede esperar.

Otra de las confirmaciones del artículo de clarificación de soporte y ciclo de vida nos afecta más directamente a los consumidores y es que Windows 11 solo tendrá una actualización anual. Estaba claro que Microsoft no puede soportar dos actualizaciones anuales como intentó con Windows 10 y como pedíamos la mayoría de usuarios, mejor apostar por la estabilidad que no muchas actualizaciones que incrementen el número de errores. Y si no te interesa nada de lo anterior y buscas alternativas a Windows 11 ya sabes, hay donde elegir.