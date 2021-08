El soporte de unidades SSD de terceros es ya una realidad en la consola de Sony, ¿pero qué ocurre si utilizas un SSD lento con tu PS5? Creo que esta es la pregunta más importante que quedó en la cabeza de nuestros lectores cuando analizamos los requisitos mínimos fijados por Sony, y hoy, por fin, podemos daros una respuesta más precisa, gracias a la gente de Insomniac.

Antes de entrar en materia, quiero recordarte que utilizar un SSD lento con tu PS5 no te dará ningún problema de compatibilidad. Como vimos en su momento, la velocidad de 5,5 GB/s que listó Sony no es un requisito limitante, es decir, nada te impide instalar un SSD PCIE Gen4 limitado a 3 GB/s, por ejemplo. Este funcionará sin problemas, ¿pero significa esto que no notarás ninguna diferencia? Pues no, sí que habrá una diferencia, aunque la verdad es que será muy pequeña.

Mike Fitzgerald, director de tecnología central en Insomniac Games, ha comentado abiertamente en Twitter que ya ha realizado algunas pruebas en Ratchet & Clank: Rift Apart con diferentes unidades SSD, y que los resultados que ha obtenido son muy positivos. Si utilizamos un SSD que cumpla con ese requisito de 5,5 GB/s de velocidad de lectura, los tiempos de carga y el rendimiento que obtendremos serán prácticamente los mismos que con el SSD que trae PS5.

¿Es mala idea utilizar un SSD lento con tu PS5?

Pues todo depende de lo exigente que seas, ya que la diferencia de rendimiento no es tan grande como podríamos esperar. Según Fitzgerald, utilizar un SSD lento con tu PS5 puede hacer que los tiempos de carga sean hasta un 15% más lentos, pero solo en aquellas secciones que hacen un uso más intensivo de dicho componente y que son, por tanto, más exigentes.

No obstante, Mike recomienda que optemos por una unidad de almacenamiento SSD de calidad y de alto rendimiento porque, al final, sus juegos van a tener una gran dependencia de dicho componente. Este aviso me resulta bastante interesante, y me hace pensar que puede que tengan entre manos algunos proyectos interesantes para PS5 con los que nos sorprenderán a medio o largo plazo, y que girarán alrededor del SSD de PS5.

Si te preguntas si todo el conjunto de la interfaz I/O y las herramientas de descompresión de PS5 funcionan con un SSD externo la respuesta es sí, lo ha confirmado el propio Fitzgerald. Esto nos ayuda a entender mejor por qué la diferencia de rendimiento entre un SSD que cumple con ese requisito mínimo de 5,5 GB/s de velocidad de lectura secuencial, y otro que no llega a ese nivel, sea tan baja.