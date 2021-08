El simple hecho de que Google esté probando YouTube Premium Lite ya nos cuenta algunas cosas de lo más interesantes. Claro, hablamos de suposiciones, puesto que no hay ninguna declaración oficial al respecto (salvo la confirmación de la prueba). Sin embargo, siempre es interesante ponerse la gafas de interpretar estos pasos. Y es que, por ejemplo, en este caso podríamos estar viendo una señal de debilidad de YouTube Premium en Europa, que coincidiría con la sensación «a pie de calle».

Pero empecemos por el principio. Como ya sabrás, YouTube ofrece desde hace ya tiempo la modalidad YouTube Premium que, por 11,99 euros al mes, elimina los anuncios, permite la reproducción en segundo plano y permite la descarga de contenidos para consumirlos sin conexión, tanto con YouTube como con YouTube Music.

Si eres usuario de YouTube, a lo largo del último año seguramente habrás notado un importante incremento en la cantidad de publicidad que se muestra durante los vídeos. Sigue estando muy por debajo, eso sí, de la que se muestra en las televisiones, pero sí que es posible tener un par de inserciones publicitarias durante un vídeo de 15 minutos. YouTube Premium evita esto, y YouTube Premium Lite también, pero por un precio sustancialmente inferior.

Como ya sabrás, el precio de YouTube Premium es de 11,99 euros mensuales, mientras que la modalidad YouTube Premium Lite tendría, de mantenerse el que tiene en esta fase de prueba, y un precio de 6,99 euros. La prueba, según podemos leer en The Verge, se está llevando a cabo en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega y Suecia, razón por la que hago cierta lectura de esta noticia en clave del viejo continente.

Como ya te contamos hace algún tiempo, Twitch va a bajar el precio de las suscripciones en prácticamente todo el mundo y, aunque estamos a la espera de saber los precios para los países europeos, todo apunta a que serán inferiores a los de las suscripciones en Estados Unidos. Es posible que, con YouTube Premium Lite, Google se esté planteando también un modelo de tarifa reducida que, potencialmente, podría resultar más atractivo para los usuarios europeos.

Ahora bien, es importante aclarar que, a diferencia del modelo de facturación de Twitch por países, en este caso la propuesta de YouTube Premium Lite sí que es sustancialmente diferente de la que ofrece el servicio original, y es que la única ventaja que ofrece con respecto al uso gratuito de la plataforma es la eliminación de la publicidad, pero no permite ni la descarga para consumir offline ni la reproducción en segundo plano.

Así, ya hay quienes consideran que 6,99 euros al mes solo por eliminar la publicidad es un precio excesivo, mientras que otros lo encuentran un precio más que apropiado, a cambio de acabar con los cortes publicitarios en medio de un vídeo o a lo largo de una lista de reproducción de YouTube Music. En este caso, sin duda, la sensación de valor percibido con YouTube Premium Lite cambia mucho de unas personas a otras.

Y como indicaba al principio, es un movimiento que me encaja con la percepción que tengo de cómo está funcionando este servicio. Por resumirlo al máximo: no conozco a una sola persona que lo haya contratado. Tengo la sensación de que su acogida ha debido ser bastante inferior a la esperada por parte de Google, y que es por eso que ahora estudian una modalidad más económica. YouTube Premium Lite podría ser un intento por sumar usuarios a un servicio que en mi percepción (quizá errónea, no lo niego) no ha terminado de despegar.

¿Qué piensas tú? ¿Eres suscriptor de YouTube Premium? ¿Te suscribirías a YouTube Premium Lite para ver los contenidos de YouTube sin publicidad? ¿O prefieres ver unos cuantos anuncios y seguir disfrutando de la versión gratuita del servicio?