Llevamos unos días bastante movidos con numerosos rumores dedicados a las GeForce RTX 40, la próxima generación de tarjetas gráficas de NVIDIA para el mercado de consumo general, cuyo lanzamiento se producirá, si todo va según lo previsto, entre finales de 2022 y principios de 2023, aunque la mayoría de las fuentes señala con fuerza al último trimestre de 2022 como fecha del debut de esa nueva generación.

Todo parece indicar que NVIDIA utilizará dos arquitecturas distintas para sus próximos productos; Ada Lovelace, que será la base de las GeForce RTX 40, y Hopper, que será la primera arquitectura de NVIDIA en utilizar un diseño de tipo MCM, y que estará limitada a sus productos profesionales. Tiene sentido, al fin y al cabo no sería la primera vez que el gigante verde utiliza diferentes arquitecturas para el sector de consumo y el profesional, ya lo hizo con Pascal y Volta, pero no está confirmado, así que debemos seguir tomando esa información con suma cautela.

Sabemos que Ada Lovelace mantendrá el diseño de núcleo monolítico, y que estará fabricada en proceso de 5 nm de TSMC. También han trascendido algunos detalles sobre las posibles especificaciones del núcleo gráfico AD102, un chip que será utilizado, en teoría, para dar vida a la GeForce RTX 4090, y que contará con 18.432 shaders, 144 núcleos RT (si NVIDIA mantiene la base de Ampere, es decir, un núcleo RT por cada unidad SM), 576 núcleos tensor (siempre que se mantenga la misma distribución de 4 unidades de textura por cada unidad SM vista en Ampere), 576 unidades de texturizado y 128 unidades de rasterizado.

Es evidente que, en materia de rendimiento, el salto sería enorme solo por la diferencia de especificaciones que podemos ver frente a la RTX 3090, una solución gráfica que monta 10.496 shaders. Sin embargo, no debemos olvidarnos de que, más allá de la potencia bruta que supone el incremento de unidades SM, las GeForce RTX 40 también ofrecerán un mayor rendimiento gracias a las mejoras propias de su nueva arquitectura, Ada Lovelace.

GeForce RTX 40: ¿Un salto generacional enorme?

En esa dirección apuntan los últimos rumores, que aseguran que la arquitectura Ada Lovelace marcará un avance tan grande como el que vimos en su momento con el paso de Maxwell a Pascal. Para entender mejor qué supone esto, es necesario hacer algunas comparativas con equivalencias entre tarjetas gráficas de diferentes generaciones.

Cuando NVIDIA lanzó la arquitectura Pascal, se produjo un salto todavía mayor que el que vivimos en su momento con la evolución de Kepler a Maxwell, y fue palpable tanto por rendimiento como por eficiencia. Así, la GTX 980 Ti, lo más potente de NVIDIA en aquel momento, fue superada por la GTX 1070, y la GTX 980 quedó casi al mismo nivel quela GTX 1060 de 6 GB.

A efectos comparativos, recordad que la GTX 980 Ti tenía 2.816 shaders, 176 unidades de texturizado, 96 unidades de rasterizado, un bus de 384 bits y un TDP de 250 vatios, y fue superada, como hemos dicho, por la GTX 10’70, una tarjeta gráfica de solo 1.920 shaders, 120 unidades de texturizado, 64 unidades de rasterizado y un bus de 256 bits, cuyo TDP era, además, 100 vatios más bajo (150 vatios).

Personalmente, no creo que las GeForce RTX 40 consiguen el mismo salto en materia de eficiencia (rendimiento por vatio consumido) que vimos con Pascal, pero sí que es probable que marquen un avance similar en lo que a potencia bruta se refiere. Si esto se confirma, las equivalencias de rendimiento dentro de la serie GeForce RTX 40 podrían quedar distribuidas de una manera similar a lo que vimos con la llegada de las GTX 10, lo que significa que:

La GeForce RTX 4090 no tendría equivalencia.

La GeForce RTX 4080 sería mucho más potente que la RTX 3090.

La GeForce RTX 4070 ofrecería un rendimiento similar a la RTX 3080 Ti.

La GeForce RTX 4060 rendiría casi al mismo nivel, o un poco menos, que la RTX 3080.

La GeForce RTX 4050 podría rendir de manera similar a una RTX 3060.

Tened en cuenta que esa estimación que os he ofrecido está basada en un análisis propio, que he realizado partiendo de toda la información que tenemos y de mis conocimientos dentro del sector. Tiene sentido, pero podría no cumplirse.