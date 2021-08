La batalla legal que enfrenta a Epic Games y a Apple por la comisión del 30% vigente en la App Store sigue su curso, y desde luego podemos decir que ha servido como detonante para otras demandas similares que se han dirigido contra la Google Play Store, y también contra Steam, la conocida plataforma de distribución de videojuegos en formato digital de Valve.

Es un tema muy complejo, mucho más de lo que parece, y no solo porque se trata de una cuestión que debemos afrontar liberándonos de cualquier atisbo de subjetividad para afrontar los hechos, y ver la realidad detrás de cada caso, de una manera imparcial, sino también porque hay ciertos intereses, y ciertas intenciones, que no vemos, o que no terminan de quedar del todo claras.

En ese sentido, uno de los mejores ejemplos lo vimos en este artículo, donde descubrimos que Epic Games quería aprovechar su batalla legal contra Apple para dar una nueva vida a Fortnite. La compañía que dirige Tim Sweeney era consciente de que un conflicto legal contra Apple, en el que apareciesen como víctimas de la «manzana malvada», y donde Fortnite fuese uno de los pilares centrales, les daría una enorme oleada de publicidad gratuita, y renovaría el interés de los jugadores hacia dicho título.

Puede que alguno crea que esto es exagerado, y que lo que Epic Games realmente quiere es defender los intereses de los consumidores, pero no te engañes, la compañía ha demandado a Apple porque esta se queda con una parte importante de sus ingresos, no porque a ti, como consumidor, eso te haya podido perjudicar en algún momento. Epic Games es una empresa, y como tal quiere hacer dinero. Dado que Fortnite es su piedra angular, y al mismo tiempo su talón de Aquiles, no tengo duda de que estaría dispuesta a cualquier cosa por mejorar, o reforzar, su posición.

Elon Musk apoya a Epic Games y habla de un impuesto a Internet

Llevo una racha en la que algunos comentarios de Elon Musk me chirrían bastante, y este es uno de ellos. El conocido mil millonario, y fundador de Tesla, ya se ha pasado de frenada en más de una ocasión, y ha generado mucho odio tras sus movimientos y comentarios relacionados con el mundo de las criptodivisas, pero considerar que la comisión que se lleva Apple en la App Store es un «Impuesto Global de Internet» es un insulto al sentido común.

La App Store es una de las tiendas de aplicaciones móviles más importantes del mundo, pero no es una parte de Internet, es un servicio que ofrece Apple a los usuarios de un dispositivo iOS. Es así de simple, y por tanto decir que la comisión de Apple es un impuesto que afecta Internet es un despropósito absoluto. Entiendo perfectamente que una persona quiera posicionar a favor de Epic Games o de Apple, pero que lo haga lanzando este tipo de comentarios es muy triste, y más aún cuando quien lo hace es alguien a quien se le presupone un cierto nivel, como Elon Musk, en este caso.

No voy a volver a entrar a discutir sobre el tema de las comisiones en las principales tiendas de aplicaciones. Los que nos leéis con frecuencia ya conocéis mi opinión, cada tienda representa una plataforma que ofrece un servicio determinado, y esto conlleva unos costes concretos que es necesario mantener periódicamente. La App Store tiene un carácter cerrado que no está presente, por ejemplo, en la Google Play Store o en Steam, pero Epic Games también está en contra de ambas.

En esos casos, si no quieres aceptar la comisión que te cobra Steam, por ejemplo, porque no te parece razonable, nada te impide montar tu propia plataforma de distribución de juegos en formato digital y venderlos tú mismo. Seguro que es algo muy fácil, que podrás ofrecer un servicio a la altura de Steam sin tener que gastar apenas dinero, y que podrás competir con ella sin apenas esfuerzo. Nótese la ironía, recordad que empresas como EA o Bethesda lo intentaron, y que al final han acabado volviendo, de una forma u otra, a Stema.