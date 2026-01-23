Ubisoft se hunde en su propia incompetencia: su valor cae a niveles de 2004

Este miércoles Ubisoft anunció una nueva reestructuración que implica la cancelación de numerosos proyectos, y también el despido de unas 2.000 personas, un coste humano enorme para una empresa que ya ha llevado a cabo movimientos de este tipo en ocasiones anteriores.

La compañía francesa ha pagado un precio muy alto por esta reestructuración. El valor de sus acciones ha caído en un 40%, y si hacemos una valoración general de todas las pérdidas acumuladas hasta ahora el valor de estas ha bajado hasta niveles de 2004, lo que significa que Ubisoft se ha cargado más de 20 años de revaloraciones.

Entre los proyectos afectados por estos cambios se encuentra el remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, que ha sido cancelado de manera definitiva. Es una pena, porque este remake era prometedor. También se ha confirmado el cierre de varios estudios, y la compañía francesa ha ratificado que doblará su apuesta por la IA generativa aplicada al desarrollo de juegos.

En el fondo, Ubisoft ha tenido suerte, aunque no lo parezca. La mayoría de los proyectos cancelados no habían sido anunciados, lo que ha ayudado a reducir el golpe. Si algunos de esos proyectos fuesen importantes y se hubieran hecho públicos el golpe podría haber sido todavía mayor.

¿Qué proyectos mantiene Ubisoft?

De momento podemos confirmar que Beyond Good & Evil 2 no ha sido cancelado, y que sigue en desarrollo. Esta información procede de la propia Ubisoft. También podemos estar convencidos de que las ampliaciones de contenido para The Division 2 siguen adelante, y lo mismo debería aplicar a la edición definitiva de The Division.

El desarrollo de The Division 3 sigue adelante, y no se encuentra en peligro. La compañía francesa es consciente de que este juego es uno de sus proyectos más importantes, y más esperados, y sabe que cancelarlo le haría un daño enorme, tanto a nivel de imagen frente a los jugadores como frente a los inversores, y hundiría aún más sus acciones.

Esos son, de momento, los dos proyectos más importantes que Ubisoft tiene entre manos. Podemos esperar que la compañía también se embarque en un nuevo Assassin´s Creed, ya que esta es otra de sus franquicias más importantes y más rentables, aunque de momento no tenemos información oficial que compartir.