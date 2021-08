Aunque todavía hay quienes piensan que la principal competencia de YouTube la plantean Vimeo y otros servicios similares, lo cierto es que esa es solo una pequeña parte de la foto. Y es que como ya hemos comentado en anteriores ocasiones hay otros formatos de contenido audiovisual que, en los últimos años, parecen estar rivalizando cada día más con el vídeo bajo demanda. Y en algunos grupos de edad, especialmente los más jóvenes, el consumo de estos formatos ya ha adelantado a YouTube.

El más claro, sin duda, lo encontramos en el streaming. Los directos han ido creciendo a un ritmo sostenido durante años, pero hace año y medio se sumaron dos circunstancias que aceleraron su adopción: ciertos cambios en las políticas y la plataforma que decepcionaron a creadores de YouTube, y una pandemia que forzó a muchos profesionales a quedarse en casa, profesionales que encontraron en servicios como Twitch una vía para realizar actividades monetizables.

A este respecto YouTube ya dio una respuesta, mejorando las funciones de sus directos y añadiendo funciones de monetización para los creadores, además de poner en marcha las suscripciones de pago a los canales. No obstante, a día de hoy parece que la guerra del stream la sigue ganando Twitch, al tiempo que Facebook Gaming también sigue peleando por hacerse con un hueco en esa arena, y Trovo replicando buena parte del funcionamiento de Twitch e intentando ser la alternativa.

Sin embargo, aunque este es el frente más visible, no es el único al que se enfrenta YouTube. Otro, y muy creciente, es el que plantea TikTok, videos muy cortos, con una enorme facilidad para viralizarse, pensados para consumirse en el móvil (aunque evidentemente también se pueden ver en PC) y que además cuentan con una enorme comunidad que crea y alimenta los populares retos o challenges. Un formato que ha calado especialmente en las generaciones Z y Alfa.

Curiosamente, es un formato que ya exploraron hace algunos años plataformas como Vine, y que ya en aquel momento fueron especialmente bien acogidas por los más jóvenes. Sin embargo, quizá por no ver claro un modelo para monetizarlas, no recibieron el apoyo que habría sido necesario para que perduraran en la actualidad. Algo que, sin duda, lamentarán sus responsables de entonces, tras ver el éxito de TikTok.

Ahora YouTube ha decidido enfrentarse a este servicio y, según podemos leer en The Verge, lo va a hacer apelando a un argumento que, sin duda, atraerá a muchos creadores de contenido: el dinero. Y es que YouTube podría llegar a pagar hasta 10.000 dólares mensuales a los creadores de vídeos cortos con más éxito en la plataforma. Para tal fin y en primera instancia, la compañía ya ha creado un fondo de 100 millones de dólares con el que empezar a pagar las primeras creaciones este mismo mes.

Los pagos no están garantizados, claro, es decir, que subir este tipo de contenido no garantiza recibir un pago por ello. Serán varios los factores que se tendrán en cuenta a la hora de determinar si un autor va a a cobrar y, en caso afirmativo, la cuantía de dichos cobros: popularidad, originalidad y, un aspecto importante, origen de la audiencia de los creadores, serán factores clave para la monetización de estos contenidos, en los que los ingresos de los creadores ya no dependerán de las inserciones publicitarias.

Este modelo no es nuevo, en realidad es el que plataformas como TikTok y Snapchat llevan ya años empleando, y los planes de YouTube no se limitan a este primer fondo, sus intenciones son establecer este sistema de manera permanente. Ahora bien, que haya establecido este primer fondo, suena a que de momento quieren llevar a cabo una primera prueba sobre la acogida de este nuevo modelo, con el que intentar aprovechar su peso específico en las redes para intentar plantarle cara a estos servicios.