¿Cuándo lanzará Microsoft Windows 11? Es una pregunta que nos hacemos todos desde que se produjo su anuncio oficial. Es cierto que todavía no tenemos una fecha oficial por parte del gigante de Redmond, pero una documentación filtrada por Intel nos hizo mirar a octubre de este mismo año. Tiene sentido, al fin y al cabo esta nueva versión del conocido sistema operativo de Microsoft estaba prevista para finales de este año, pero seguimos sin tener un dato verdaderamente concreto.

No esperábamos obtener nueva información sobre este tema, pero gracias a una reciente filtración de documentación de la propia Microsoft, hemos podido descubrir que el gigante de Redmond tiene previsto lanzar Windows 11 entre octubre y noviembre de este año. La documentación también indica que los OEMs tienen que enviar sus drivers para la cuarta semana de septiembre, así que podemos decir que todo encaja, y que todo tiene sentido.

Echando un ojo a la documentación titulada «Windows 11 version 21H2 hardware driver submissions», que establece las condiciones, y la fecha límite, para la subida de drivers compatibles con Windows 11, vemos que Microsoft ha establecido el 24 de septiembre como la fecha límite. Lo más probable es que el gigante de Redmond se tome, como máximo, un mes de tiempo para organizar todo lo relacionado con los controladores y para pulir cualquier detalle que quede pendiente, así que creo que la llegada de Windows 11 tendrá lugar entre finales de octubre y principios de noviembre.

Windows 11 podría llegar el 24 de octubre

Con todo lo que hemos dicho anteriormente, es una fecha que me parece bastante razonable, aunque es pura intuición por parte, así que no debéis tomarla como un dato confirmado. En cualquier caso, lo importante es que ya queda poco para que podamos empezar a disfrutar del nuevo sistema operativo de Microsoft. Si no puedes esperar y quieres empezar a utilizarlo ya mismo, no te pierdas esta guía donde te explicamos cómo puedes instalarlo paso a paso.

Ten en cuenta que la versión final de Windows 11 no estará disponible hasta finales de octubre o principios de noviembre, así que si decides adelantarte y probarlo ahora mismo estarás utilizando una versión previa que podría diferir, en mayor o menor medida, de esa versión final. También es importante que recuerdes que esta podría presentar algunos errores, o incluso darte problemas no identificados, así que no deberías instalarla en tu equipo habitual.

Antes de terminar os recuerdo que todos los usuarios de Windows 10 podrán actualizar a Windows 11 sin ningún tipo de coste, siempre que cumplan con los requisitos de dicho sistema operativo, ya que la propia Microsoft ha confirmado que va a ser inflexible con este tema. Los usuarios de Windows 7 y Windows 8 también podrán conseguir gratis dicho sistema operativo, pero no podrán actualizar directamente, deberán hacer una instalación limpia y utilizar la licencia de su versión de Windows para la activación.